雞排妹（鄭家純）指控遭台語歌手翁立友性騷後，風波越演越烈，連帶不少大咖男星曾國城、許效舜、邰智源也被捲入其中，其實，演藝圈不少女星都曾碰過騷擾的情況，也讓演藝圈「潛規則」、性騷擾受到外界高度關注。
鍾佳宜
打著「星座小魔女」封號出道的大陸女星鍾佳宜，在南京舉辦歌友會時，遭瘋狂歌迷衝上台強抱，還試圖要索吻，在場的工作人員立刻上前拉開他，卻在拉扯過程中，不小心把她的平口洋裝往下拉，導致她當場大走光，內衣整個外露，她的背和手臂更因此被抓傷，腳也扭傷。
陳嘉桓
香港女星陳嘉桓2011年在橫店拍戲時，與陳浩民、馬德鐘一起吃飯，男方在黃湯下肚後，竟開始對她上下其手，陳浩民更藉醉酒強吻陳嘉桓，而過程全被狗仔拍下來，事情發生後，兩人百般辯解，並向她道歉，不過陳嘉桓不買帳，返回香港開記者會，更聲稱要報警，最後陳浩民在即將頻盆的太太蔣麗莎陪同下，公開道歉才收場。
周婷婷
本土劇女星周婷婷剛入行時親身遭遇演藝圈潛規則，曾被資深工作人員上下其手，還解開她的內衣扣，她好不容易找理由趕走對方，想不到對方不死心，竟拿到她的房間鑰匙，趁她睡覺時爬上床準備性侵，她最後靠機智化解危機，不過某女星就沒這麼幸運，她曾目睹對方喝醉後遭輪暴，最後還懷孕了。
胡安安
女星胡安安（原名許安安）在大陸拍攝《亂世豪門》時，遭當地臨時演員性騷，在一場輪暴的戲碼，遭對方「假戲真做」硬上，先把頭埋在她的胸前猛親，再用下體猛力衝撞，還起生理反應，導致她胯下瘀青，讓他忍不住痛哭「覺得自己被玷辱了。」
(中時新聞網)
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