一名女大生日前搭捷運時，遭到隔壁座位的酒醉老翁倚靠在身上睡著，她原本欲起身離開，沒想到對方也跟著起身，她接著再坐回座位，對方也跟著坐回，老翁還對她說「你害怕我啊？」讓她心生畏懼，她事後還得知老翁故意坐過站，她甚至被老翁控訴罵對方變態，最後是另一名乘客出手解圍，她才能提早下車離開。

一名女大生在Dcard發文表示，她日前搭捷運，坐在座位上時，隔壁恰巧坐著一位喝醉睡著的老伯，該老伯先是以奇怪姿勢蜷曲身體，接著竟直接全身靠著她睡著，她之後輕拍對方，對方醒來後念念有詞說「我喝醉了、我喝醉了」，她心想不妙，決定提早下車，沒想到正當她準備起身時，對方竟也跟著起身，她於是決定再度坐回座位，對方竟然也跟著回到座位。

女大生在捷運上遭到一名醉漢騷擾，對方還跟著她下車，最後還好有另名乘客出手相救。（圖／翻攝自Dcard）

該老伯接著對女大生說，「你害怕我啊？我有女兒的人，她保送台大，蛤？你害怕我啊？」讓她當下相當害怕，女大生事後得知老伯其實知道他的目的地是哪，但是對方卻故意坐過站，之後老伯還打電話給女兒，說有人說他是變態，而他身邊只有女大生，讓她相當無奈地急忙解釋，最後她決定陪對方搭捷運坐回去，送對方到目的地捷運站。

還好最後在路程中，捷運上一名男子及時出手幫忙，她才得以先下車離開，她因此決定在Dcard發文感謝那位出手幫忙的男子。許多網友則留言說，「建議你遇到這種事，可以向站務人員說」、「遇到這種事就直接按車上對講機，提報性騷擾」、「真的遇到好心人了，不然一個女生遇到這種事真的很慌」。

(中時新聞網)