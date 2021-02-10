去年新開戶高達50萬人，雖然投資新手一開始有賺錢，但後來隨著市場動盪而陸續受傷，也慢慢失去了投資的信心。主力大也曾經在2017~2018年國巨的投資經驗重摔過，而我是怎麼走出這段慘痛的經歷？

其實, 最重要的就是檢討每一筆交易紀錄，並慢慢找出賺錢的節奏，努力降低失敗的機率。

而每次交易不能只檢討失敗虧損的單，更重要的是注意成功的交易，如此才能複製成功的經驗並拉高勝率。而無論進場前或收盤後，主力大都會持續注意三件事，以維持投資節奏：

1.產業趨勢：成長性是否為真？到底題材是真的發生還是雷聲大雨點小？

2.籌碼面：從是否真的有主力進場？法人是否有布局？國內分點換手？

3.技術面：技術到底有沒有問題？攻擊還是逃命？轉強進場，轉弱離開

進場前投資三大重點

確認自己的交易屬性

你是長期或短期投資人？交易方式喜歡短線或當沖、波段？這都需要確認清楚。例如有投資人明明上班無法看盤卻仍買進短線股，因此思維沒有調整，也常常錯過進、出場時機。這個狀態久了，你就容易心思混亂，甚至越來越沒投資信心。

進出場策略

進場前務必確認支撐與壓力，首先，穩健的投資人在確認支撐之後就可以於量價穩定時在支撐處進場，股價如果帶量跌破支撐就停損出場．積極的投資人在股價帶量突破壓力後再進場，停損就是設定股價跌破突破Ｋ，以上就算是一個最基本的進出場策略，你會發現，一個好的進出場策略，一定會設定＂停損點＂

心態建立

千萬不要借錢投資，一定要用閒錢或自己的錢來投資，最慘的狀況頂多「資金歸零」。如果投資使用借來的資金，那麼虧損出場後壓力肯定更大，槓桿過大也可能造成人生陰霾（例如信用污點或對不起願意借錢的親朋好友）。

圖/主力大授權提供

主力大不私藏投資心法

善用零股投資

＂唯有參與市場，才能驗證判斷＂，這個心法是特別分享給小資族群，投資可以是輕鬆又愉快，當你判斷選出一檔股票，卻沒有信心時，建議使用零股的方式投入，這邊要投入多少股數我覺得不重要，重要的是驗證自己的判斷．首先把資金分配好後，波段上可佈局一些資金在長線投資，但要尋找長期趨勢正確的類股，才會出現對的資產累積。例如電動車在未來就有機會成為主流，或是用定期不定額的方式來投資0050，都是不錯的選擇。

進場前設停損、停利點

例如一張股票買進12元，當發生下跌2元變成10元能否接受虧損？如果不能就不要進場投資。另外也提醒大家不要預設高點而是多使用「移動停利」的策略，而投資也不必糾結在固定獲利的報酬率，既然已經有帳面獲利，無論用均線、設定報酬出場，都是相當好的方式。最重要的是，不要在下跌出現的時候放著不動，避免虧損擴大。

不要在同一個價格或時間全部投入

投資千萬不要歐印，而要分批進場，看錯時才能減碼降低虧損，看對時才有資金加碼放大獲利。而主力大停損非常快速，而上漲就會在10%或20%的位置評估加碼（自身經驗分享，大家可調整自己的方式）才能保護獲利。反過來說，如果進場就發現虧損，那麼就能趁部位還小趕緊出場。

交易頻率越高勝率越低

以當沖來說，投資勝率相對一定最低。這是因為當沖判斷時間短，加上可研究空間也少（需要在幾秒鐘完成），所以投資風險也相對更高。因此大家要評估自己的交易屬性，而調整自己的交易頻率。

嚴格設定進場紀律

沒有出現好的價格點位，就千萬不要出手，寧願錯過也不要套在那個位置，最後造成更大的風險。這就像打棒球一樣，如果出現好球甜蜜點再用力揮擊，若出現壞球千萬不要揮棒，因為不僅容易打不到球還會被三振出局。

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本文由PressPlay Academy專欄作家主力大授權轉載，原文刊於PressPlay Academy

(中時新聞網)