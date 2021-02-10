遇到人生叉路口時，許多人習慣找算命師算命。過年休長假的時候，命理相關報導格外受到歡迎，大家都希望能為來年求得好運！但算命師也是人，當算命師人生出現迷惘的時候，該找誰指點迷津呢？「潛意識投射卡」教練畢希琳，分享了她幫算命師好友解惑的奇特體驗。

畢希琳的專長是「潛意識投射卡」，這是一種從歐美心理諮商系統運用多年的歐卡演變而來。有一天，她的命理師朋友找她幫忙，開口就問｢我想知道什麼時候可以賺大錢？」畢希琳一聽，訝異地張大嘴巴回問，｢你不是命理師嗎？怎會問我這個問題？潛意識投射卡不是算命ㄟ！」因為太熟，她忘記修飾直接把驚訝噴出來，氣氛一度陷入尷尬。

畢希琳指出，透過潛意識投射卡可以進行「自我探索」或「問題解決」，這位命理師朋友的提問中，｢何時」賺大錢是時機問題，屬於命理範疇；但｢怎麼」賺大錢，則可以問問自己的潛意識，可以採取什麼行動。於是命理師好友跟著她的引導，靜心深呼吸，再透過潛意識投射卡的牌面，一步步面對他自己的潛意識說出了答案，找到｢怎麼賺大錢」該採取的第一步行動跟時間表。其實，這些想法平常就在當事人腦海裡載浮載沉，飄來又飄去，但透過引導，讓他自己嘴巴說出來，重新整理了思緒，想法也更具體落地。

「潛意識投射卡」教練畢希琳，分享了她幫算命師好友解惑的奇特體驗。（畢希琳提供）

潛意識投射卡的特色，在於透過教練引導，對自己做出承諾，何時要跨出第一小步，那一步又是什麼？而這通常也是很多人不願面對的地方，才會導致想法、計畫或改變永遠被拖著，然後心裡更加迷茫，對自己的毫無行動更加不滿。畢希琳說，這是一次有趣的體驗，竟然解決了算命師朋友的人生困惑。也讓她感悟，幫民眾指點迷津的大師，下線之後也是常人，會有困惑，畢竟大師是人不是神。

(中時新聞網)