當遇上緊急事故，我們會撥打110、119聯絡警消、救護單位提供協助，那你在醫院裡聽過「999」廣播嗎？林口長庚醫院兒童急診主治醫師吳昌騰分享，當總機廣播放送「999」時，背後其實具有重大涵義，只要一聲令下，全員啟動救護程序。

「999 7-11前！ 999 7-11前！」吳昌騰於臉書分享一段在兒科急診發生的故事，他表示，某一天每天早上，有一名成人病人突然嘴唇發白，在7 -11 前倒地，。下一秒，總機就喊出「｢999 7 -11 前，999 7 -11 前 」。當7 -11現場員工發現後，馬上啟動「全院緊急救護」，吳昌騰本人在聽到廣播後，也馬上趕過去救助。

經過救護團隊的緊急處理下，病人已恢復意識，並迅速轉到病房接續治療。吳昌騰表示，「999⋯⋯摩斯密碼般的代號」，這代表什麼意思呢？他親自解密，是「啟動全院緊急救護」的意思。

吳昌騰進一步解釋，999，一般由醫院總機小姐向全院放送。代表在醫院中的某個角落，有人啟動全院緊急救護，此時正有某個人需要「緊急救護團隊」的救助。在聽到999廣播後，負責執勤999的醫護人員、警衛大哥，就會跑到該地點，啟動救護程序。最後，吳昌騰振奮地說，「今天又多幫助一個人！」

(中時新聞網)