總統府昨日公布76名國策顧問名單，其中長庚決策委員會主任委員、林口長庚醫院院長程文俊也入列。根據網路公開資料，程文俊曾在2015年獲頒八仙塵爆事件表揚狀、2017年獲頒台灣醫療典範獎、2019年獲頒智慧城市卓越貢獻獎，在醫界中擁有一定的份量，資歷受肯定。

程文俊過去曾任基隆長庚內科部部主任、林口長庚醫院內科部部長、基隆長庚醫院副院長、長庚醫院林口心臟內科研究員、日本國立循環器病中心心臟內科研究員及美國羅徹斯特大學心臟內科研究員，現為長庚決策會主任委員、林口長庚醫院院長、基隆長庚醫院榮譽院長，以及長庚大學醫學院內科教授，專精於一般心臟學、高血壓及心臟超音波。

根據醫師公會全聯會公開資料，程文俊在出生於台北，畢業於高雄醫學大學醫學系，過去建立了台灣第一個心臟衰竭指引，使台灣心臟科及其他各科醫師在處理心臟衰竭病患時有所依循。2016年，發表了台灣第一篇全國完整的心臟衰竭登錄數據，讓台灣擁有自己的本土數據，與國際數據接軌，奠定全世界心臟衰竭治療各族群的理論基礎。

另一方面，程文俊也積極促成了重度級急救責任醫院、社區醫療、台灣第一個癌症日間照護場所，也設立了東北部第一個安寧病房等。此外，程文俊也訓練了不少國際醫師，讓台灣的醫療水準受到國際肯定，並鼓勵同仁出國參與國際援助等。2019年，程文俊更藉著智慧醫療的推動，降低醫院不必要的人力浪費、提升效率並強化資安，因而獲頒智慧城市卓越貢獻獎，各方面的貢獻都受到肯定。

(中時 )