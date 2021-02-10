2017年茱莉．布瑞斯曼向川普車隊比中指的照片被一位攝影師拍下，發到推特後在網路引起網民瘋傳。她也拿照片做為推特的封面照，不料因此丟了工作。（圖／推特@julibriskman)

2017年一名美國單親媽媽在騎單車運動時向當時川普總統的車隊比中指，當時的照片在網上瘋傳，卻因此為自己招來橫禍被迫離職。她的遭遇受到網民同情並給予捐款支持，竟因此讓她決定轉向從政，投入競選地方公職，經過不懈努力終於擊敗已連任多年的對手，獲選為地方行政區監事，成為快速崛起的政治新星，更在網上傳為美國民主政治的佳話。

這位名叫茱莉．布瑞斯曼(Juli Briskman)的婦女是一名在維吉尼亞州的單親媽媽，她在2017年10月28日早晨從事單車運動時，在一座高爾夫球場前遇上正前往打球的川普總統的車隊，由於厭惡川普的施政與種族偏見，她一氣之下伸手向車隊豎起中指表達怒氣，隨後在車隊於路口暫停時又再比了一次。而這次就剛好被一名攝影師拍下比中指的照片，並把它發到網上，引起網民瘋傳與熱烈回響，很多反對川普的網民甚至說，應該把她的照片印到20元美鈔上。

向川普豎中指的照片固然給她帶來網上熱捧，但也讓她丟了工作。許多川普的支持者向她的公司施壓，讓她任職的公司不敢再雇用她，最後以違反公司的社群媒體政策為藉口要求她離職，因為她把網上瘋傳的照片做為臉書和推特帳號的封面照片。茱莉為此尋求法律協助，但最後不僅是打輸了官司，還被判處罰金。表達政治立場卻遭到這種不合理的待遇，茱莉的遭遇獲得廣大網民的支持，熱心人士並在網上發起募款幫她解決罰金問題與生活上的經濟困難，最後募得超過7萬美元的捐助。

網民的熱心不只解決她的經濟問題，更激發了她的鬥志，決定運用網路的力量轉向競選公職發展。她先在維吉尼亞州一位民主黨人珍妮佛 ．威克斯頓(Jennifer Wexton)的競選團隊任職，助她選上了聯邦眾議員，然後藉著這次選舉的經驗展開自已的競選活動，組織了競選團隊並架設網站，開始競選當地縣政府監事會成員。茉莉勤快地拜訪選民，勤跑3千多戶住家，並以社區義工的經驗說服一般民眾支持她的政見，以擴大教育預算、提高教師待遇、男女同工同酬、增加消防人員津貼與推動社區服務為主要訴求，最後她獲得教育體系與女性組織的政治人物支持，在選舉中竟然擊敗了連任多屆的對手，當選縣行政區監事。

茱莉．布瑞斯曼以社區義工的經驗提出市民關心的政策方向，並挨家挨戶拜訪爭取支持，短時間內已成為維吉尼亞州的政治新星。（圖／美聯社）

茱莉．布瑞斯曼在推特上表示，在一個小小的地方行政監事任上，她推動移除種族主義者雕像、普設自行車道以及為疫情下受困者推動經濟紓困方案，未來還將把工作重點放在推動環境保護與加強槍支管理等多項地方法案。

Tonight, the Loudoun General Assembly delegation will host a virtual town hall with Virginia Vaccine Coordinator Dr. Danny Avula and Loudoun Health Director Dr. David Goodfriend to discuss the vaccine rollout. You can register for the webinar here: https://t.co/Um6u6YlHI6 pic.twitter.com/AjXa5q1u9g — Supervisor Juli E. Briskman She/Her (@SupBriskman) February 9, 2021

川普在她所任職的地方政府中有座高爾夫球場，也就是她向川普車隊豎中指的地方。如果不是因為表達對川普的厭惡而失去工作，她自認一輩子也不會想到要去競選公職。而由於與川普的衝突，雖然引起個人生涯的重大風波，也改變了自已的一生。

茱莉．布瑞斯曼今年53歲，目前在網路上名氣響亮，在地方上推動的多項政策也受到熱烈回應，未來極可能持續在政壇發展。她大概從來也不曾想過一個豎中指的手勢在中年時期改變了一生，而她的事蹟未來也可能會改變新一代的選與與政治人物互動的方式，不能不說是美國在網路時代新興的地方民主政治特色。

(中時新聞網)