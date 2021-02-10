政治劇《國際橋牌社2》日前釋出一段搶先看，馬力歐、蔡燦得、楊小黎、范姜泰基共同還原1995至1996年政論節目的唇槍舌戰，經典開場白「歡迎回到2030節目現場。你講我講，大家作伙講」讓粉絲相當期待。楊小黎分享，政論節目節奏快，大家氣勢都很強，拍到最後自己竟然有點耳鳴，苦笑「自己一上戲就是個小辣椒，請大家拭目以待」。

馬力歐在第一季飾演妙語如珠的報社主任，語帶幽默的演出風格拿下金鐘最佳男配角獎，被粉絲稱「靠罵人得獎」。第二季角色由報社主任轉戰政論節目主持人，將性格發揮得淋漓盡致。馬力歐謙虛的說「我沒有特別模仿誰，想到什麼說什麼，胡說八道一通而已。」

蔡燦得飾演「陳霏霏」美麗大方，劇裡不僅語速加倍，還頂著一頭誇張髮型跟服裝，蔡燦得笑說，演這種吵架戲最怕的就是詞窮，所以詞窮時，就要先把別人吵架的詞拿出來用。她為詮釋角色，事前看了好幾個月的政論節目，也讀很多政治著作去了解人物的生平，揣摩出角色當下會用什麼樣的比喻。

楊小黎飾演「李晴鳳」展現初生之犢不畏虎，雖然外表稚嫩可愛，但是一上政論節目就是唇槍舌劍、刀刀見骨。楊小黎表示，自己平常很不會吵架，這場戲把10年來想罵人的衝動都一次爆發出來，「連自己也從來沒見過這樣的楊小黎」。《國際橋牌社2》已殺青進入後製階段，預計在年中舉辦第二季戶外首映會，上映前會露出更多預告片及搶先看，讓粉絲們先睹為快。

蔡燦得飾演「陳霏霏」美麗大方，劇裡不僅語速加倍，還頂著一頭誇張髮型跟服裝。（國際橋牌社提供）

馬力歐在第二季角色由報社主任轉戰政論節目主持人。（國際橋牌社提供）

(中時 )