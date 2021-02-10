近日當紅的社群APP「Clubhouse」吸引眾多使用者，公視《天橋上的魔術師》劇組跟上潮流，導演楊雅喆攜手劇集的音樂指導黃韻玲「開房間」，大聊《魔術師》由來。楊雅喆透露，學生時期第一次參加歌迷會，就是黃韻玲的音樂活動，還聽〈憂傷男孩〉等曲。《魔術師》故事背景是台灣八零年代，楊雅喆表示，「小玲老師在當時已是當紅歌手，這次當然是我們的不二人選！」

兩人還聊到這次劇中有編曲搭配的〈藍色啤酒海〉，黃韻玲透露，當時創作人歌詞中提到「想要小孩」的來由，讓導演楊雅喆驚呼，剛好呼應劇中青少年及小孩們保有相信魔術的初心。這回一起參與劇集配樂的張學瀚，透露起初以「時間」為最主要概念，楊雅喆則說，當時曾給配樂創作一幅畫面照片，是一座巨大的佛像，是在日本北海道大佛的墓園照，作為概念參考，他笑稱自己為難工作夥伴，但最後的成果卻是十足完美。

《天橋上的魔術師》導演楊雅喆攜手黃韻玲在Clubhouse聊音樂，米奇林、孫盛希、馬世芳驚喜加入開房間。（公視提供）

當晚包括知名廣播人馬世芳、當紅製作人米奇林、金曲獎最佳專輯得主孫盛希都加入聊天，孫盛希還透露了劇集開播後即將上架的主題曲新歌，她更向劇組請益許願，希望未來有機會往配樂創作之路邁進，開創不同的合作機會。「國師」唐綺陽對於《魔術師》的開播引頸期盼，她也曾到拍攝現場探班，踏上劇中天橋那一刻還熱淚盈眶：「這裡就是我記憶中的西門町，這齣戲的劇組讓它神還原了，我非常的感動。」

楊雅喆說，這齣劇不僅只是獻給曾經歷過中華商場的觀眾，更是能讓現代年輕觀眾見證，自己的爸媽年輕時也曾瘋狂、走過歌舞昇平、甚至也曾迷惘的樣貌。《天橋上的魔術師》將在小年夜釋出最新搶先看精華影片，觀眾可搶先看到劇中孫淑媚一家笑淚交織的親情、朱軒洋與青春夥伴們的悸動愛戀，劇組更獻上對未來的新祝福，將喚起觀眾曾經做過的夢，「相信自己的心，你就是奇蹟。」《天橋上的魔術師》20日公視、myVideo同步於每週六晚上九點鐘首播，一週播出兩集。

《天橋上的魔術師》還原當年中華商場景況。（公視提供）

《天橋上的魔術師》故事背景是台灣八零年代。（公視提供）

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