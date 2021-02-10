法國一名女子指控13歲時遭20名消防隊員性侵長達2年，經過多年調查及纏訟，沒有任何一名消防員被依強暴罪起訴，當中只有3名男子被控性侵犯等輕罪，其餘17名男子沒有受到任何司法懲處，法官不定罪的原因在於法國法律中沒有規範合法性行為的最低年齡，法官甚至認為少女和消防員發生關係是兩情相悅，因此駁回被告的強姦訴訟。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《太陽報》（The Sun）報導，匿名為茱莉（Julie）的法國女子指控2008年13歲時，遭到20名巴黎消防隊員輪流性侵長達2年。

茱莉先是在2008年認識名叫皮爾（Pierre）的消防員，她指控皮爾從她的醫療紀錄中取得她的電話號碼，上頭自然也揭露了茱莉的年紀，接著皮爾開始用充滿愛意的訊息轟炸她，兩人視訊時，皮爾會要求茱莉脫衣，甚至將她的電話洩漏給另一名消防員。

茱莉的母親萊里奇（Corinne Leriche）表示，一開始她還很高興皮爾對女兒的健康這麼關心，她甚至親手烤蛋糕感謝這些消防隊員，想不到自己完全信錯了人，她說2009年1月，皮爾趁她出門溜狗時在家裡性侵茱莉；同年10月，穿著制服的皮爾甚至把茱莉帶回自己的公寓強暴她，後續另外2名消防員來訪後還一起「輪姦」茱莉。

茱莉表示，2年來這些消防隊員一共來家裡拜訪130次，讓她身心受創，她說這些經歷讓她嚇壞了、不知所措，她嚇到無法走出家門，而且必須服用抗焦慮藥物。

茱莉在2010年向母親揭露這些經歷，她們隨後報警。不過至今20名被告消防員中，沒有任何人被依「強暴罪」起訴，當中只有3人承認和茱莉發生性行為，他們強調是兩情相悅。法國當局針對3名被控在皮爾家中強暴茱莉的消防員展開調查，其中2人承認在穿著制服執勤期間和茱莉發生集體性行為（group sex），另一人坦承在醫院的淋浴間和茱莉發生關係，不過聲稱當時沒有注意到茱莉表現出任何「弱勢」。

2011年，法國法官開始審理3名消防員輪暴茱莉的案子，調查一共進行8年之久，2019年7月，法官決定撤銷對消防員的「強暴」指控，改控3名被告與15歲以下未成年人合意性交，另外4名案發時也在現場的消防員則被控「疏於保護」（failure to protect）等罪名，不過最終所有指控都遭到撤銷。

茱莉的家人不滿判決結果，後續又繼續上訴高等法院，不過訴訟於2020年11月遭法院駁回，法官駁回的理由是茱莉同意性行為。

法國現行法律並未規範合法性行為的年齡，雖然2018年法國曾試圖修法，將合法性行為的法定年齡設為15歲，有了這項規定後，和15歲以下未成年人性交就可能被視為強暴，不過該法最終並未通過。此外，在法國現行法律中，若要對被告提出強姦罪指控，就必須證明受害者是被迫或是受到暴力脅迫，若證據無法成立，被告最終只能被控性侵犯（sexual violation），性侵犯罪的最高刑期為7年，強姦罪的最高刑期則為20年。

茱莉的案子點燃法國社會怒火，許多女性走上街頭，要求法院對消防員進行強姦罪的審判，法國最高法院今（10）日將對茱莉的案子進行審理，她的律師將在法庭上要求依強姦罪名起訴20名消防員。

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文章來源：SEX ABUSE OUTRAGE Fury as 20 firefighters who ‘had sex with girl, 13’ are NOT charged with rape because France has no age of consent laws
文章來源：Outrage over French girl's rape case sparks demand for law to protect minors

(中時新聞網)

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