法國一名女子指控13歲時遭20名消防隊員性侵長達2年，經過多年調查及纏訟，沒有任何一名消防員被依強暴罪起訴，當中只有3名男子被控性侵犯等輕罪，其餘17名男子沒有受到任何司法懲處，法官不定罪的原因在於法國法律中沒有規範合法性行為的最低年齡，法官甚至認為少女和消防員發生關係是兩情相悅，因此駁回被告的強姦訴訟。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《太陽報》（The Sun）報導，匿名為茱莉（Julie）的法國女子指控2008年13歲時，遭到20名巴黎消防隊員輪流性侵長達2年。

茱莉先是在2008年認識名叫皮爾（Pierre）的消防員，她指控皮爾從她的醫療紀錄中取得她的電話號碼，上頭自然也揭露了茱莉的年紀，接著皮爾開始用充滿愛意的訊息轟炸她，兩人視訊時，皮爾會要求茱莉脫衣，甚至將她的電話洩漏給另一名消防員。

茱莉的母親萊里奇（Corinne Leriche）表示，一開始她還很高興皮爾對女兒的健康這麼關心，她甚至親手烤蛋糕感謝這些消防隊員，想不到自己完全信錯了人，她說2009年1月，皮爾趁她出門溜狗時在家裡性侵茱莉；同年10月，穿著制服的皮爾甚至把茱莉帶回自己的公寓強暴她，後續另外2名消防員來訪後還一起「輪姦」茱莉。

茱莉表示，2年來這些消防隊員一共來家裡拜訪130次，讓她身心受創，她說這些經歷讓她嚇壞了、不知所措，她嚇到無法走出家門，而且必須服用抗焦慮藥物。

茱莉在2010年向母親揭露這些經歷，她們隨後報警。不過至今20名被告消防員中，沒有任何人被依「強暴罪」起訴，當中只有3人承認和茱莉發生性行為，他們強調是兩情相悅。法國當局針對3名被控在皮爾家中強暴茱莉的消防員展開調查，其中2人承認在穿著制服執勤期間和茱莉發生集體性行為（group sex），另一人坦承在醫院的淋浴間和茱莉發生關係，不過聲稱當時沒有注意到茱莉表現出任何「弱勢」。

2011年，法國法官開始審理3名消防員輪暴茱莉的案子，調查一共進行8年之久，2019年7月，法官決定撤銷對消防員的「強暴」指控，改控3名被告與15歲以下未成年人合意性交，另外4名案發時也在現場的消防員則被控「疏於保護」（failure to protect）等罪名，不過最終所有指控都遭到撤銷。

茱莉的家人不滿判決結果，後續又繼續上訴高等法院，不過訴訟於2020年11月遭法院駁回，法官駁回的理由是茱莉同意性行為。

法國現行法律並未規範合法性行為的年齡，雖然2018年法國曾試圖修法，將合法性行為的法定年齡設為15歲，有了這項規定後，和15歲以下未成年人性交就可能被視為強暴，不過該法最終並未通過。此外，在法國現行法律中，若要對被告提出強姦罪指控，就必須證明受害者是被迫或是受到暴力脅迫，若證據無法成立，被告最終只能被控性侵犯（sexual violation），性侵犯罪的最高刑期為7年，強姦罪的最高刑期則為20年。

茱莉的案子點燃法國社會怒火，許多女性走上街頭，要求法院對消防員進行強姦罪的審判，法國最高法院今（10）日將對茱莉的案子進行審理，她的律師將在法庭上要求依強姦罪名起訴20名消防員。

(中時新聞網)