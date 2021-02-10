LINE TV原創浪漫BL喜劇《HIStory4近距離愛上你》預計3月14日白色情人節全球首播，最新釋出的6支超前導預告，更在全球腐圈造成轟動。其中「腐眼視界篇」，透過扮演腐女的紀欣伶角度，看涂善存、陳立安「呈仁CP」談起辦公室戀情，涂善存先是把手覆在陳立安的手上，兩人貼身接觸，氣氛曖昧，另一頭由安俊朋、林嘉威扮演的「永幸CP」則深情對望，安俊朋接著緩緩拿下林嘉威的眼鏡，兩人逐漸靠近，最後只差一個吻的距離，讓她腐魂大爆發，撫著胸口陷入自己的粉紅妄想之中。

年僅19歲的紀欣伶是童星出身，身高174公分，曾演出台劇《就想賴著你》的言承旭姪女「項昱霏」，2019年在《HIStory3那一天》演出女高中生「劉美芳」一角，這次在《愛上你》扮演同名角色，超齡演出OL上班族，當起涂善存、安俊朋、陳立安的同事，更是「呈仁CP」的神助攻。她透露曾直擊涂善存、陳立安的辦公室吻戲現場，直呼：「看到臉紅心跳，一直轉圈圈，演出的程度比劇本描述的多很多，心情超亢奮！」

「呈仁CP」陳立安、涂善存談起辦公室戀情。（LINE TV提供）

安俊朋、林嘉威曖昧互動。（LINE TV提供）

紀欣伶自曝有喜歡的韓國男團，光是看兩個帥哥親密互動就開心，但直到拍攝《HIStory3那一天》才知道什麼是「Boy’s Love」，這次為了飾演資深腐女作足功課，請教熟悉BL的朋友，學習「腐」的精髓。紀欣伶笑說，她與王姐（廖怡綾飾）組成腐女陣線聯盟，劇中展現各種浮誇、即興演出，「王姐這個角色超活潑，我原本還有點害羞，但與她拍過一場戲後，我就像被按了OPEN鈕，完全打開我的開關，！」

《愛上你》目前版權已銷售到日本、新加坡、香港、歐洲、美洲、菲律賓及印度等世界各地，「腐眼視界篇」預告短短1小時就在官方IG、YouTube頻道創下破萬次觀看人次。「HIStory」系列不只在白色情人節向粉絲獻上浪漫首映，引領BL劇旋風的「HIStory」系列即將滿4週年，第一季《My Hero》、《離我遠一點》、《著魔》將於今年2月14日首度在LINE TV官方YouTube頻道上架，陪全球粉絲一起度過西洋情人節。

《HIStory4近距離愛上你》陳立安（左起）、涂善存、安俊朋、林嘉威。（LINE TV提供）

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