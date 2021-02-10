翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）的兩位民選議員表示，緬甸警方今晚突襲全國民主聯盟位於仰光的總部。

他們說，10多名警察強行進入全國民主聯盟總部。

全國民主聯盟稍後在臉書網頁宣布：「軍事獨裁者在晚上9時30分左右突襲並摧毀全國民主聯盟總部。」

緬甸1日發生軍事政變，國務資政、實質領導人翁山蘇姬等多名執政黨高層均遭逮捕。群眾今天連續第4天走上街頭，抗議軍方奪權。（譯者：陳政一）1100210

(中央社)