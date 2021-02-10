導演陪伴主角橋間良⼦從88歲到92歲過世。（希望行銷提供）

導演黃胤毓2016年推出《海的彼端》紀錄片，以玉木家的返鄉之旅爬梳八重山台灣移民的80年歷史，於台灣及日本院線推出後獲得許多迴響，讓這段不為人知的重要歷史浮上檯面。他其實從2013年便展開「沖繩八重山群島台灣移民」之田野調查，累積超過150位訪談者，從2015年便逐漸計劃以此為主題的「狂山之海」系列紀錄片，2014年初開拍，耗時7年才完成的第二部曲《綠色牢籠》，雖受疫情影響延宕後期進度，但也終於在2021年完成要與觀眾見面。

昨在國際影展上也傳來好消息，日本大阪亞洲電影節公布片單，《綠色牢籠》入選該影展「獨立論壇」（Indie Forum）」單元，可與其他入選的9部影片共同角逐本單元的首獎（JAPAN CUTS Award），該獎項為美國紐約Japan Society所頒發，獲獎者未來影片將在紐約上映，導演表示：「這部片製作多年，波折很多，很開心我們終於到了要和觀眾見面的這一天，在疫情下還可以在電影節順利上映，讓更多人可以關注我們的議題，我感到非常榮幸，也期待台灣觀眾看到影片的那一天。」電影也將在該影展舉辦世界首映。

目前公布的前導海報及預告片，有別於《海的彼端》的溫馨氛圍，《綠色牢籠》多了一層神面感，在這個沖繩歷史中惡名昭彰的「西表礦坑」裡，有著一段日本和台灣未曾被觸碰的遺落歷史，我們將透過這位高齡90歲的阿嬤口中娓娓道來。導演黃胤毓陪伴主角橋間良⼦從88歲到92歲過世的四年時光，加上花了數年歷史調查，⼀年戲劇重現拍攝、⼀年剪接後製，黃胤毓導演說：「回到⼀開始初⾒這座島上最不起眼的⾓落、那間破舊⽽充滿異樣氣息的老房，我總坐在同個位⼦凝視著阿嬤：她的回憶、她的失落內疚，想像她曾經經歷過的種種喜怒哀樂。」試圖關注在⼤歷史下的個⼈史，其經歷過的這⼀段不願回⾸的歷史，如何影響了主⾓接下來的數⼗年的⼈⽣。該片將於3月2日進行影片發行募資，正式定檔於5月14日上映。

(中時 )