新聞媒體報導，一名男性槍手在美國明尼蘇達州水牛城（Buffalo）一家診所開火，造成至少5人受傷，傷勢危急，半小時後診所內並有炸彈爆炸，槍手已被逮捕。
水牛城警察局長布德克（Pat Budke）告訴KSTP電視台，警察在上午將近11時接獲通報趕往阿琳娜診所（Allina Health Clinic）。
一名中了3槍的婦女，被空運至醫院治療。
根據哥倫比亞廣播公司（CBS）地方電台WCCO，診所代表證實槍手上午11時30分左右仍在行凶。（譯者：陳政一）1100210
(中央社)
新聞媒體報導，一名男性槍手在美國明尼蘇達州水牛城（Buffalo）一家診所開火，造成至少5人受傷，傷勢危急，半小時後診所內並有炸彈爆炸，槍手已被逮捕。
水牛城警察局長布德克（Pat Budke）告訴KSTP電視台，警察在上午將近11時接獲通報趕往阿琳娜診所（Allina Health Clinic）。
一名中了3槍的婦女，被空運至醫院治療。
根據哥倫比亞廣播公司（CBS）地方電台WCCO，診所代表證實槍手上午11時30分左右仍在行凶。（譯者：陳政一）1100210
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