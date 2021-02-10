又有珍稀龍王鯛遭無情獵殺！台東蘭嶼有民眾把獵捕的大魚照片po上群組炫耀，眼尖鄉民發現竟疑似是瀕臨絕種，全台不超過30隻，的「曲紋唇魚」，也就是俗稱的龍王鯛、蘇眉魚痛批「太離譜」。

蘭嶼1個社團群組，近日po上2張1名男子和1尾大魚的合照，照片中男子還比出讚的手勢，不過，當地眼尖民鄉民發現這尾大魚，竟疑為瀕臨絕種的龍王鯛，該鄉民擔心照片被刪除，當下立刻下載當證據。

發現獵殺龍王鯛照片的蘭嶼鄉民說，看到這尾被打上來的龍王鯛，心很痛，大家不遵守規定，害得不僅是自己，也會害蘭嶼蒙羞。海裡面這麼多魚，偏偏就要打保育的龍王鯛，過年要加菜，也不能隨便亂打魚吧。

「可惡至極」，蘭嶼潛水愛好者阿海說，體型碩大、生性溫和的龍王鯛優游大海時姿態十分優美，但是近5年在蘭嶼海域已經逐漸減少，潛水時能夠看到牠的身影，真的很幸運，竟然有人濫捕這麼漂亮珍貴的魚，太可惡了。

水產試驗所東部生物研究中心主任何源興表示，曲紋唇魚外觀有厚厚的嘴唇，青綠色的身體，喜愛棲息在珊瑚礁海域，又稱「珊瑚礁魚王」，高額頭像是戴頂帽子，又稱「拿破崙」。因數量銳減，國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為瀕危物種，且目前受到瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）保護。

何源興說，從照片判斷，這尾曲紋唇魚體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，可說是非常罕見及稀有，農委會在2014年將「曲紋唇魚」列入珍貴稀有保育名錄，絕對禁止獵捕。

縣府農業處強調，目前未接獲通報，但已主動通知海巡處理，若查證屬實將移送地檢署。

據了解，2016年5月間台東綠島有民宿業者因獵捕宰殺保育魚類曲紋唇魚的照片遭PO上網，遭網友肉搜揪出後，業者被調查起訴，依違反野保法判處業者6月徒刑，併科罰金30萬元。

(中時 )