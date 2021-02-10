美國聯邦參議院於台灣時間10日凌晨2點，針對前總統川普遭彈劾的「煽動叛亂」罪名展開彈劾審判。參院兩黨領袖8日已就審判框架。據最新投票結果，參議院多數議員認為彈劾卸任總統符合憲法。

美國參議院今天下午正式展開彈劾程序，首先針對彈劾案的合法性進行約4個小時辯論後，參議院以56票同意、44票反對，認定彈劾案合憲。值得注意的是，共和黨有6位議員在投票中倒戈支持民主黨。

川普這次遭到彈劾，是因為他被指1月6日煽動支持者硬闖國會大廈，而被控「煽動叛亂」的罪名。

這是美國史上第4次對總統展開彈劾，也是川普第2次面臨參院審判川普於2019年因濫權及妨礙國會的指控被眾院彈劾，最終獲參院宣告無罪。川普不僅是美國史上第一位遭眾議院彈劾兩次的總統，也是唯一卸任後還面臨參議院審判的總統。

川普此次遭到彈劾，是因為他被指1月6日煽動支持者硬闖國會大廈，而被控「煽動叛亂」的罪名。

川普的律師團隊指出，彈劾是一場明目張膽的「政治大戲」，民主黨人試圖讓政治對手噤聲。民主黨則反批川普罪證如山，不能以言論自由開脫。白宮表示，拜登總統無暇收看彈劾審訊。

(中時新聞網)