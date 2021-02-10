國人最重視的農曆春節到了，許多讀者應該會跟我一樣，把握假期與家人團聚、出遊。我在這裡先祝大家新年快樂，好事成雙、眉開眼笑。

隨著社會型態改變，年節氣氛已不如早年濃郁，但是小時候過年的溫馨歡樂仍記憶猶新。以往過年，我都會回到故鄉苗栗卓蘭探望姑姑，她平時要照顧家人，還要下田務農，十分勤勞，醃梅子是她拿手的活兒，每次她知道我要去，都會先備好一盤醃梅子，家人都說姑姑最疼我，只有我才有這種口福。

長大後，朋友問我對過年的印象， 我也會立即回答「梅子」，因為姑姑手作的梅子，包藏了家人滿滿的關愛和情感。除了梅子，我也記得去年農曆春節期間，新冠肺炎甫爆發之際，台灣那時還沒有本土疫情，但境外移入確診案例開始出現，不少國人瘋搶口罩，超商還在過年期間推出限量口罩，引發搶購熱潮。

如今，一年過去了，新冠肺炎疫苗已陸續在全球開打，但顯然難以完全控制疫情。展望新年，台灣首要之務仍是防疫，不僅要加速國產疫苗研發，以台灣目前生技產業水準，政府不妨爭取國外疫苗廠技術授權生產疫苗。畢竟疫情無法有效控制，經濟就好不起來。

說實在的，台灣的疫情與外國相比不算太嚴重，但在全球化時代，各國經濟相互牽連，一旦發生全球經濟危機，很少有誰能置身事外，只是衝擊大或小罷了。而且早在這波疫情前，美國已率先祭出量化寬鬆政策、印鈔票「救市」，卻有不少「副作用」，許多國家縱使擔心引發經濟泡沫化，還是無奈跟進，導致國際熱錢四處流竄，狂炒股市、房地產。

明明全球疫情嚴重，經濟基本面大受影響，美股、台股行情卻屢創新高，連菜市場阿嬤都知道「股票隨便買一支就會賺」，就知道熱錢有多氾濫。但熱錢曾是歷史上數次重大經濟泡沫化的元凶，各國若不能妥善應對，全球經濟將再度陷入「牽一髮動全局」的危機，絕非危言聳聽。

我認為，面對後疫情時代的全球經濟疑慮，只能寄望各國合作，慢慢收緊銀根，降低熱錢肆虐危害。但這牽涉國與國之間的利益及競爭，談判不容易，再加上美國新總統拜登為擺脫前總統川普施政陰影、穩定民心，上任後可能推出更大手筆的振興經濟方案，市場勢必流入更多熱錢，短期內要緊縮銀根恐怕很難，只能先盼望疫苗發揮效果，讓疫情降溫，使全球經濟慢慢恢復生機，才能擺脫印鈔票救市的壓力。

至於台灣，若能趁機重行檢視內部的軟硬體投資，盡速檢討和彌補，待疫情獲得控制，經濟就能向上走。疫情的確帶來重重挑戰，許多人撐得很辛苦，日子也很難過，但我相信，只要保持樂觀、不輕言認輸，憑著「硬頸精神」定能找到生路。

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(中時新聞網)