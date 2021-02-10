二○二○年台股市場一度受疫情影響，但因大型權值股表現不俗，且有些股票也因疫情而受益，可說漲跌變化非常快；新春開盤之後，有哪些類股值得注意，又有哪些細節要小心呢？

第一個值得注意的，就是阿水常提到的汽車電子零組件相關類股。全球各國都在制訂何時禁賣汽油車的政策：挪威與荷蘭計劃二○二五年起禁售汽、柴油新車；瑞典二○三○年起禁售汽油車及柴油車；愛爾蘭、冰島、丹麥也預計二○三○年禁售燃油車；美國加州則二○三五年起不得銷售由汽、柴油驅動的新車。

雖然看起來還有五到十年，但是汽車畢竟是目前交通需求的剛需（剛性需求，指商品供求關係中受價格影響較小的需求），而且開始禁售汽油新車後數年，也就會有大量的車款出來搶攻市場，投資朋友不妨多趁市場尚未變成紅海時，多關注有發展潛力的個股；被動元件類股也與電動車相關，投資朋友記得要多看幾眼。

第二個就是原物料受益的相關類股，包括紡織、食品、塑化股，尤其國外運動品牌代工等紡織類股，若疫情受控，大家更能走出戶外，這些運動品牌的需求也會有明顯增長。但是阿水也要提醒，鋼鐵類股雖然是原物料類股，但鋼鐵需求一直是一個需要高度研究的領域，尤其鋼鐵產量受景氣循環影響極大，要投資的朋友一定要多研究，切莫盲目追高。

除了個股外，大盤有沒有需要注意的風險呢？阿水在過去專欄提到：風險的概念並不是一種猜多空的遊戲，投資人可以把幾個訊號當成警示燈號，當亮了愈多燈，動作就要愈注意。

以我自己而言，技術面最重要的就是加權指數的月線，如果加權指數常在月線底下，或者月線連續數天已經下彎，這時候買股就會更加小心。有些投資人常忘記大盤也會讓你的股票被錯殺，常常花了很多時間研究一檔股票，結果剛進場就被大盤影響，吃了小虧，得不償失。

籌碼面則可多注意外資動作，畢竟台股現在來到一六○○○大關附近，外資的影響力還是最大，若出現外資連續兩天賣超，進場的速度也記得要放慢些。

上周三大法人在上市類股中，共買超一百零九．八八億元，其中外資買超六十二．二二億元，自營買超三十四．四五億元，投信在上市類股則買超了十三．二一億元。附表為上周五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。

踏入金牛年，阿水藉著專欄跟各位讀者朋友拜個年，祝我們周刊專欄的讀者朋友們，都能牛轉錢坤、賺進金牛！

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(中時新聞網)