林心如擔任總製作人與女主角的《華燈初上》，經過4個多月的拍攝，總算於1月底殺青，在台北市國賓飯店舉行殺青宴。本刊直擊，劇組在飯店舉杯同歡4個多小時後，轉往林森北路的酒吧續攤，一同慶祝林心如45歲生日，直到凌晨3點多，連續喝了8小時的眾人才甘心解散，霍建華則全程愛相隨，在聚會中低調地陪伴著，最後護送喝多了的林心如回家。

林心如、修杰楷開心地看著郭雪芙和謝欣穎乾杯，霍建華則低調地坐在一旁。（圖／本刊攝影組）

本刊於一月二十六日，在台北市國賓飯店直擊《華燈初上》劇組舉辦殺青宴，聚會從七點開始，直到深夜十一點，酒足飯飽的眾人陸續離開，飯店人員也開始收拾現場。然而，此時仍有一群人圍著主桌熱鬧談天，該劇總監製李志緯和幾位工作人員，站在郭雪芙與謝欣穎的身旁追酒，氣氛正嗨。

席間霍建華相當安靜，直到修杰楷主動找他對話才開口。（圖／本刊攝影組）

當郭雪芙和謝欣穎把手中的酒乾了，對面的林心如、修杰楷、鳳小岳及製作人戴天易等，像是看熱鬧的吃瓜群眾，開心到起哄又拍手，倒是戲中飾演媽媽桑的楊謹華特別豪爽，起身舉杯回應，酒膽十足，很能帶動現場氣氛。當眾人鬧哄哄地舉杯狂歡時，同在主桌的霍建華顯得安靜許多，面帶笑意地看著眾人酒後的千姿百態，個性慢熱的他似乎沒想多跟誰社交，只有修杰楷偶爾找他說話，存在感頗低。

喝酒十分豪爽的楊謹華頻頻舉杯，最後與林心如拉著手離開。（圖／本刊攝影組）

到了十一點半，大夥兒準備散場，郭雪芙和謝欣穎勾著對方親暱地走出飯店，兩位主角林心如、楊謹華也不遑多讓，拉著彼此的手並肩同行，就連修杰楷跟霍建華也是互相摟著離開。隨後修杰楷拿出手機與林心如自拍，幾個人便陸續上車，轉向另處酒吧續攤。

KID也現身這場聚會，離開前在門口與謝欣穎閒聊。（圖／本刊攝影組）

十分鐘後，車子抵達附近林森北路的酒吧，多名演員接連入場準備續攤，頗符合戲中的情景。此外，看似跟戲劇圈毫無交集的KID也現身該場聚會，看得出這些年，他在演藝圈累積的人緣相當不錯。

到了凌晨3點多，眾人準備打道回府，郭雪芙（右）看來十分不捨。（圖／本刊攝影組）

林心如一行人的行程，可說是愈夜愈精采，到了凌晨十二點，正好迎來她的四十五歲生日，眾人就在酒吧喝個暢快，直到凌晨三點多，才有人陸續離開。林心如與霍建華在女性工作人員的陪同下，搭車回到中山區住處休息，林心如下車後，腳步有些不穩，看來真喝了不少，一度朝霍建華伸手討牽，而霍建華則顯得較為清醒，護著林心如走進家門。

林心如下車後，轉身向霍建華伸手討牽。（圖／本刊攝影組）

結束長達8小時的聚會，林心如在霍建華攙扶下一起走。（圖／本刊攝影組）

(中時新聞網)