林心如擔任總製作人與女主角的《華燈初上》，經過4個多月的拍攝，總算於1月底殺青，在台北市國賓飯店舉行殺青宴。本刊直擊，劇組在飯店舉杯同歡4個多小時後，轉往林森北路的酒吧續攤，一同慶祝林心如45歲生日，直到凌晨3點多，連續喝了8小時的眾人才甘心解散，霍建華則全程愛相隨，在聚會中低調地陪伴著，最後護送喝多了的林心如回家。
本刊於一月二十六日，在台北市國賓飯店直擊《華燈初上》劇組舉辦殺青宴，聚會從七點開始，直到深夜十一點，酒足飯飽的眾人陸續離開，飯店人員也開始收拾現場。然而，此時仍有一群人圍著主桌熱鬧談天，該劇總監製李志緯和幾位工作人員，站在郭雪芙與謝欣穎的身旁追酒，氣氛正嗨。
當郭雪芙和謝欣穎把手中的酒乾了，對面的林心如、修杰楷、鳳小岳及製作人戴天易等，像是看熱鬧的吃瓜群眾，開心到起哄又拍手，倒是戲中飾演媽媽桑的楊謹華特別豪爽，起身舉杯回應，酒膽十足，很能帶動現場氣氛。當眾人鬧哄哄地舉杯狂歡時，同在主桌的霍建華顯得安靜許多，面帶笑意地看著眾人酒後的千姿百態，個性慢熱的他似乎沒想多跟誰社交，只有修杰楷偶爾找他說話，存在感頗低。
到了十一點半，大夥兒準備散場，郭雪芙和謝欣穎勾著對方親暱地走出飯店，兩位主角林心如、楊謹華也不遑多讓，拉著彼此的手並肩同行，就連修杰楷跟霍建華也是互相摟著離開。隨後修杰楷拿出手機與林心如自拍，幾個人便陸續上車，轉向另處酒吧續攤。
十分鐘後，車子抵達附近林森北路的酒吧，多名演員接連入場準備續攤，頗符合戲中的情景。此外，看似跟戲劇圈毫無交集的KID也現身該場聚會，看得出這些年，他在演藝圈累積的人緣相當不錯。
林心如一行人的行程，可說是愈夜愈精采，到了凌晨十二點，正好迎來她的四十五歲生日，眾人就在酒吧喝個暢快，直到凌晨三點多，才有人陸續離開。林心如與霍建華在女性工作人員的陪同下，搭車回到中山區住處休息，林心如下車後，腳步有些不穩，看來真喝了不少，一度朝霍建華伸手討牽，而霍建華則顯得較為清醒，護著林心如走進家門。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。