二○一六年結婚的林心如與霍建華，目前育有一個四歲女兒「乖乖」，但近年屢屢傳出婚變，去年十月，還有媒體直擊夫妻倆在街頭大吵後不歡而散，林心如更被發現刪掉昔日與霍建華的恩愛照，一度引發熱議。或許是對婚變的烏龍消息司空見慣，夫妻倆向來懶得澄清，經過這次的慶生，林心如公開放閃，證明夫妻關係如常。

《她們創業的那些鳥事》殺青時，霍建華還拉著布條前來應援。（左起：霍建華、林心如、邱澤、陳意涵）（圖／可米傳媒提供）

雖然林心如是和劇組夥伴一起迎接生日到來，當晚霍建華仍為她用心安排了另一場生日宴，事後林心如在臉書貼出慶生照，其中一張霍建華從背後甜蜜緊摟她的照片，簡直閃瞎眾人。

《華燈初上》自開拍就備受矚目，本刊也曾直擊林心如在台北市萬華區的派出所拍攝外景戲。（圖／本刊攝影組）

霍建華不但準備了氣球，蛋糕上頭還很浮誇地裝飾金鐘獎和金馬獎的獎座，想必是為了滿足老婆大人奪獎的願望。林心如也發文示愛：「謝謝親愛的，很用心的安排，生日沒什麼大願望，只希望所有我愛的你們，平安健康快樂。」

1月底《華燈初上》殺青，眾演員端著蛋糕為林心如慶生。（左起：章廣辰、楊祐寧、楊謹華、林心如、謝瓊煖、江宜蓉、Dora、胡瑋杰）（翻攝自林心如臉書）

婚後努力兼顧家庭與事業的林心如，去年為電視劇《她們創業的那些鳥事》、《華燈初上》和電影《迷失安狄》，忙了一整年；霍建華則暫時不接戲，全天當奶爸。為了讓老婆無後顧之憂地工作，霍建華曾帶女兒到台中陪伴林心如拍戲，也負責接送女兒上下學，近期林心如曾向媒體大誇霍建華是「神隊友」，加上在社群網站公開示愛的舉動，也算一掃去年被婚變傳聞糾纏的陰霾。

(中時新聞網)