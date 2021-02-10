新冠肺炎肆虐全球，由於美國疫情肆虐嚴重，引來各家廠商搶占美國防疫用品市場大餅，以「珍珠Boba」在美崛起、年收3億美金的美國樂立杯公司（Lollicup）旗下自創品牌「KARAT」，去年向前食品藥物管理署署長葉明功開設的「精準生技公司」購買8000萬台幣的醫療手套，但因「精準」公司延遲出貨，而且手套品質不合格，廠商要求返還4000萬元訂金竟遭葉明功耍賴拒絕，因此決定在年後控告他詐欺。

英國諾丁罕大學藥學博士的葉明功（59歲），擔任過衛福部技監及健康保險會執行秘書，2013年時任衛福部長的邱文達正因假油風暴延燒，被搞的焦頭爛耳，懸缺已久的食品藥物管理署署長（食藥署）也一直難產，後來由當時擔任國防部軍醫局藥政管理處長的葉明功接任。

但隔年10月，假油風波仍未平息，邱文達為消彌民怨撤換葉明功，葉明功改任衛福部醫管會副執行長，2017年退休，開設一間專門研究免疫細胞治療及開發新藥的「精準生技公司」（精準生技），但也就是因為這間公司，卻讓葉明功陷入一場金錢風暴。

去年6月，年營收3億美金、全美最大的餐飲耗材製造商「美國樂立杯公司」CEO俞宗明（50歲）透過朋友介紹，知道葉明功曾任食藥署署長，熟悉醫療藥品、用品等，為搶奪美國防疫商機，俞宗明欲購買體溫槍、醫療用手套等防疫用品，他先委託台北一家專營原物料、以及塑膠杯、咖啡杯等飲料容器的「凱悅貿易公司」確認葉明功是否為精準生技負責人、以及精準生技的經營項目及狀況。

凱悅派代表拜會葉明功後，確認精準生技從事抗癌、專門研究免疫細胞治療及開發新藥等業務工作。俞宗明與葉明功兩人大致討論過採購體溫槍及醫療用手套細節後，由凱悅與葉明功核定物品規格、交貨時間等項目，雙方拍板定案進行交易。

精準生技販售的醫療用手套竟用麻袋包裝，品質明顯不符樂立杯要求，且精準生技還拒退訂金。（圖／讀者提供）

樂立杯向精準生技訂購269萬5000美元（約台幣8000多萬）、共11個貨櫃醫療用手套，並要求精準生技在去年7月10日及8月8日出貨；精準生技要求樂立杯先預付一半貨款（4000萬台幣）當做訂金，俞宗明因為擔心很難取得防疫資源，認為葉明功擔任過食藥署署長，值得信任，在去年7月中旬左右，分4次匯款134萬7500美元（約台幣4000萬元）到精準生技公司帳戶。葉明功當時也信誓旦旦表示可如期出貨。

結果到了交貨日期，精準生技卻一延再延，直接影響樂立杯要轉交給其他客戶的約定，造成金錢及商譽損失。樂立杯要求葉明功儘快改善，葉明功雖然表示全力配合，但還是延遲出貨，而且提供的貨品，還出現品質不合格的問題。美國樂立杯最後不甘受損，在台委任律師跨海控告葉明功，要求他返還4000萬元的訂金。

對於樂立杯的指控，前食藥署長葉明功大聲喊冤：「我也是受害者，我沒有詐欺」。延遲交貨是對方不斷變更需求，最後不想買而要求退款，這是屬於商業交易糾紛，正由法院釐清。

葉明功強調，「根據泰國規定，因為俞宗明的公司在泰國沒有註冊，因此產品才無法出口，所以申請註冊拖了2、3個月；我們也要求泰國工廠做SGS檢測報告確定品質符合標準。」

葉明功表示，他是台灣精準生技及國際精準公司的代表人，而樂立杯是跟國際精準交易，不是跟台灣精準生技做交易，因此樂立杯不該對台灣精準生技提告。

1999年返台探親時，俞宗明看見珍珠奶茶的商機而引入美國，一舉成為美國的「珍奶大亨」，之後他更跨足餐飲耗材領域，成為「紙杯大王」。（圖／擷取自YouTube頻道East West Bank）

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(中時新聞網)