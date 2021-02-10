美國台裔珍奶大亨俞宗明為搶佔美國防疫用品市場，去年6月以自己的樂立杯公司向前食藥署長葉明功開設的精準生技公司（精準生技）採購8000萬元台幣，共11個貨櫃的醫療用手套，並且先付4000萬元訂金，結果葉明功不但延遲交貨，應該交的11個貨櫃，最後交的貨不滿1個貨櫃，而且交的貨不符美國樂立杯的規格要求，俞宗明怒轟：「這不是詐欺嗎？」

樂立杯在去年8月中旬透過郵件向精準生技表示欲取消所有訂單，並要求葉明功退還定金，否則採取法律行動。葉明功則表示「疫情嚴峻及原料缺乏」，希望尋求補救機會，讓這筆交易有所轉圜，此時樂立杯希望葉明功先退還前6個貨櫃的訂金，其餘5個貨櫃則需馬上交貨並保證品質，雙方才能和氣完成交易。

全程協助樂立杯的台灣貿易公司「凱悅」代表表示，葉明功合作的廠商是向泰國的工廠訂貨，因為新冠肺炎，樂立杯無法派人到工廠查驗品質，要求精準生技必須提供影片勘驗。結果精準生技傳來的影片中，醫療用手套竟然是裝在麻袋內；雖然後來精準生技有出貨給樂立杯，但根本不是約定好的5個貨櫃，手套也不符當初要求的規格，樂立杯無奈之下只能照單全收，而樂立杯要求返還的訂金，葉明功仍分毛未還。

精準生技下單泰國工廠生產醫療用手套，沒想到對方竟用麻袋包裝，品質明顯不符要求，令樂立杯相當詫異。（圖／讀者提供）

見到此狀況，樂立杯表達欲尋求法律途徑解決交易糾紛，葉明功也強調「一定要依法行政，才可免除更多糾紛」。但葉明功的行為已讓俞宗明非常失望。凱悅代表有一次向俞宗明彙報狀況，俞宗明氣得脫口而出「這不是詐欺嗎？」決定對葉明功提出訴訟。

本刊調查，俞宗明從小與家人從台灣移民到美國加州，正當珍珠奶茶在台灣、香港等亞洲地區風行時，俞宗明也在洛杉磯開設「珍珠Boba」一砲而紅，搖身一變為美國波霸奶茶大王，後來成立樂立杯公司（Lollicup）經營餐飲耗材，並創立品牌「Karat」。

KARAT目前員工超過300人，擁有30萬平方呎（約8430坪）、獨立產品線的工廠，美國東西岸都擁有倉庫，每天生產各種飲料飲品杯150萬個，可以快速送至美國各地。去年新冠肺炎流行，美國一開始缺乏防疫用品，俞宗明讓公司生產口罩，還進口包括口罩、體溫槍、紙巾、塑膠手套、面罩等防疫用品，滿足市場需求。

因應新冠肺炎蔓延，樂立杯也將觸角擴展到防疫相關產品。（圖／翻攝自樂立杯官網）

對於樂立杯的指控，前食藥署長葉明功大聲喊冤：「我也是受害者，我沒有詐欺」。延遲交貨是對方不斷變更需求，最後不想買而要求退款，這是屬於商業交易糾紛，正由法院釐清。

葉明功強調，「根據泰國規定，因為俞宗明的公司在泰國沒有註冊，因此產品才無法出口，所以申請註冊拖了2、3個月；我們也要求泰國工廠做SGS檢測報告確定品質符合標準。」

葉明功表示，他是台灣精準生技及國際精準公司的代表人，而樂立杯是跟國際精準交易，不是跟台灣精準生技做交易，因此樂立杯不該對台灣精準生技提告。

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(中時新聞網)