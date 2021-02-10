美國樂立杯去年向前食藥署署長，現任精準生技負責人葉明功採購8000萬元台幣的醫療用手套，但葉明功拿了4000萬元訂金卻沒有按訂單交貨，遭樂立杯跨海提告請求還錢。可是，葉明功在法院開庭時卻一口咬定，樂立杯是跟國際精準公司交易，並非跟精準生技公司，讓樂立杯律師當場傻眼。據查，國際精準公司是位在東非塞席爾的境外公司，公司的負責人也是葉明功。

台北地方法院去年11月24日首度開庭審理這起案件，葉明功開庭時，針對未如期交貸及返還定金沒有多做說明，卻強調樂立杯當時買賣協議書登載的是「國際精準公司」，而非「精準生技公司，辯稱樂立杯是與「國際精準公司」交易，此事與他無關，讓樂立杯在台委託的律師當庭傻眼。

美國樂立杯委任的律師根據葉明功的郵局存證信函及匯款相關資料查出，「國際精準公司」是一家設在東非塞席爾的境外公司，而這家公司的代表人也是葉明功，葉明功無視他與樂立杯人員文書往返及通話紀錄，睜眼說瞎話的態度也讓樂立杯相當憤怒。

據查，塞席領土不大，約台北市面積大小，是非洲的渡假勝地，吸引歐美人士前往旅遊，最著名的就是英國女王的王孫威廉結婚後，就是帶王妃凱特到該處度蜜月。

其實，葉明功的商業糾紛不只這樁，去年有一家貿易公司為了要買5萬枚「3M-N951860型」口罩，也是找上葉明功的精準生技，要他出貨到菲律賓馬尼拉機場，貨款共17萬5000美元（約台幣500多萬元），葉明功同樣未履約交貨，貿易商一狀告到法院要他還錢，葉明功也辯解與他無關，法官最後也認為貿易公司告錯人，判葉明功勝訴。

凱悅出示文件指出，去年6月的出貨單為葉明功親簽（右，紅框處），他們還有拿到品質堪憂的手套查驗影片（左），沒想到葉明功卻在法院辯稱「與他無關」。（圖／讀者提供、黃威彬攝）

對於樂立杯的指控，前食藥署長葉明功大聲喊冤：「我也是受害者，我沒有詐欺」。延遲交貨是對方不斷變更需求，最後不想買而要求退款，這是屬於商業交易糾紛，正由法院釐清。

葉明功強調，「根據泰國規定，因為俞宗明的公司在泰國沒有註冊，因此產品才無法出口，所以申請註冊拖了2、3個月；我們也要求泰國工廠做SGS檢測報告確定品質符合標準。」

葉明功表示，他是台灣精準生技及國際精準公司的代表人，而樂立杯是跟國際精準交易，不是跟台灣精準生技做交易，因此樂立杯不該對台灣精準生技提告。

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(中時新聞網)