台股去年的表現可說否極泰來，先是3月間因新冠疫情創下史詩級股災，跌至8,523點，之後隨著疫情催化宅經濟及新科技應用需求，護國神山台積電領銜發威，台股不但收復失土，更一舉攻上16,000點歷史新高。

進入金牛年，中華民國證券商業同業公會理事長賀鳴珩放言：「台股匯聚了30年來未見的榮景！（想賺錢的人）再不進資本市場，只能怪自己。」國泰投信董事長張錫則直指：「20,000點可能提前到來。」更預測時間點就在「台積電股價漲到700元時！」

「台股上漲，長期平均殖利率4.1％，配息名列世界前茅，我很殘酷地說，再不進資本市場，只能怪自己！」中華民國證券商業同業公會理事長、元大證券董事賀鳴珩面對記者採訪，一言道破很多人問該不該學習買股票的糾結。

證券公會理事長、元大證券董事賀鳴珩強調，資金部位配置是投資關鍵，年輕人愈早進入股市學習愈好。（圖／王永泰攝）

同樣看好台股的，還有投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫，去年新冠疫情導致股災期間，他就處變不驚地建議投資人分批買入，去年7月還大膽預測台股2022年上看2萬點，這次他在本刊記者專訪時更修正說法，「2萬點可能提前到來！」

「台積電股價漲到500元時，台股大盤指數上揚到1萬5千點；等台積電股價漲到700元，大盤可望攻上2萬點。」張錫參照護國神山台積電的股價分析，他和賀鳴珩唱旺金牛年的原因，都是看到台股擁有「資金面與經濟基本面」雙動能，作為強而有力的支撐。

投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫認為，台股正逢難得的好機會，大牛股都會動，投資人應打破過往觀念，不預設框架。（圖／馬景平攝）

台股的資金面，主要是由於美國等推出空前擴張性財政和寬鬆貨幣政策，加上利率調降，大量國際資金湧入台灣，新台幣兌美元匯率從去年3月間的30.56元，快速升值至目前約28.15元，期間更曾出現27.93元高點。

至於基本面，去年以來，因疫情催化宅經濟，及新興科技應用商機崛起，帶動科技產業鏈需求，使台灣經濟逆勢大幅成長，成為全球亮點。

針對投資人討論是否該抱股過年，張錫表示，「去年疫情來臨前，大家早談好訂單，現在漲價帶動獲利，加上今年春節，大陸因應疫情改為在地休假，可以賺錢何必休息，陸續傳出有工廠生產線提前開工，淡季不淡，年營收勢必大幅成長。」因此，他認為抱股過年的憂慮降低許多。

美國財政部長葉倫力推1.9兆美元紓困案，攸關美國經濟景氣復甦力道，備受投資界關注。（圖／路透社）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)