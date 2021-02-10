台灣去年經濟成長率為2.54％，包括半導體在內的電子產品，去年接單達1614.4億美元（約新台幣4.5兆元），年增25.3％。今年持續受惠於智慧手機、筆記型電腦、平板電腦、遊戲機等強勁需求，加上５Ｇ通訊、高效能等新興科技應用續增，行政院主計處預測，今年經濟成長率為3.83％。
因此，今年各類股中，投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫最看好電子、科技類股，「牛年延續５Ｇ與車用電子零件等科技題材，包括雲端、ＡＩ軟體與伺服器、散熱裝置等硬體設備，引爆供應鏈遍地開花，廣達、鴻海就是最好的例子。」
「台廠零組件以前與大陸紅色供應鏈競爭，沒跌價就已經萬幸。如今隨著５Ｇ手機市場從二億支增加到七億支，從晶片、ＩＣ設計、封裝、ＤＲＡＭ（動態隨機存取記憶體）、面板到車用需求零組件等供應鏈，需求面爆增；且因擴產速度慢，漲價風蔓延，缺貨問題2021年無解，2022年還可能更缺。」張錫分析。
據國際半導體產業協會（SEMI）統計，去年台灣半導體產值突破3兆元，成長20.7％，躍居全球第二。「台灣在晶圓代工、封裝測試的產值是全球第一，ＩＣ設計全球第二，預估今年全球原始設備製造商的銷售，將再成長10％，突破760億美元（逾新台幣2兆元）。」SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸說。他並提到，除了先進、智慧製造，業界也正積極面對電、水和廢棄物問題，綠色製造有機會成為台灣未來的競爭力。
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(中時新聞網)
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