有「亞洲最佳石化產業明星分析師」之稱的棣邁產業顧問公司總經理何耀仁，以8個字形容去年石塑化產業的表現，可說「上瘦下肥，倒吃甘蔗」，「儘管石油因產量過剩出現負油價，但台塑集團、遠東新、新纖等生產聚丙烯纖維、不織布與隔板的塑料廠，在多角化經營下賺到防疫財，也對社會貢獻扮演了極佳角色。」

棣邁產業顧問公司總經理何耀仁以台塑石化為例，受現貨市場油價創新低、庫存油價高影響，去年上半年大虧逾180億元。「去年下半年隨著油價止跌，台塑四寶（台塑、台化、台塑石化及南亞）轉虧為盈。」何耀仁表示。

對於成衣代工大廠今年能否提升獲利，石化業明星分析師何耀仁持保守看法。（圖／黃威彬、馬景平攝）

何耀仁進一步分析，用來做冰箱、洗衣機面板的ＡＢＳ樹脂與發泡聚苯乙烯（ＥＰＳ）受剛性需求帶動，因此看好台塑、台化與台達化。「去年美國南加州火燒山、停電，使家電變得容易故障，加上在家工作時間變長，家電使用頻率大增，竟出現買一台冰箱要等兩個月的奇況。」

「今年上半年，塑化類股將以回補去年缺口為主，加上汽車、家電與電子類的需求端能量增強，我對國喬、聯成、東聯、中石化等塑化股的表現，也抱持較正面看法。」何耀仁推估，塑化類股價應有25％成長空間。

在疫情趨緩前，跨國旅遊冰封，觀光旅遊股只能依賴內需市場。（圖／報系資料庫）

此外，在傳產方面，何耀仁認為：「化纖與紡織的市場需求，要等今年下半年疫苗施打後，才會比較明顯，目前民眾應會考慮先穿舊衣，延後更新消費期，因此聚陽、儒鴻等成衣代工大廠的獲利表現，還有待觀察。」

投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫則指出，「傳產類的紡織及鋼鐵等，基期相對較低。旅遊觀光業要看內需市場量，短期內還是比較辛苦。」

投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫。（圖／馬景平攝）

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(中時新聞網)