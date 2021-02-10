去年10月26日盤中零股交易上路後，據台灣證券交易所統計，實施三個多月來，吸引74萬投資人加入，其中30歲以下的年輕族群有16萬人，是未實施前的2.4倍，顯示這項制度相當受到年輕人歡迎。

截至去年底，盤中零股交易日均額7.68億元，比盤後交易多出2.7倍；單月交易戶數則較2019年全年平均值增加1.8倍，其中以21至30歲年輕族群為最多，增加了3.1倍。

零股族的心頭好，以高價股與金融股居多，其中台積電、大立光分占第一、二名，ＥＴＦ（指數股票型基金）則以元大台灣五十（0050）最受青睞。依理財知識網站「CMoney」統計，今年1月盤中零股交易成交值，前十名依序為台積電、大立光、鴻海、聯發科、國巨、台達電、聯電、同欣電、聯詠與玉晶光，全都是電子股，且聚焦在半導體、光學雙雄、被動元件及電動車概念股。

零股族偏好高價股，且聚焦在半導體、光學雙雄等，大立光就是其中的熱門股。（圖／翻攝自奇摩股市）

對此，證券公會理事長、元大證券董事賀鳴珩表示：「零股族挑股票，雖以高價科技股為主，但零股交易讓台股的進場門檻，只要一杯飲料的銅板價！不過，投資人仍須留意風險，嚴選優質持股標的，理性投資。例如買台積電看股價有未來，股息為二至三％，國泰金股價波動相對穩定，但配息約有四至五％，要如何配置，取決於投資人想作波段賺價差，還是想領利息。」

證券公會理事長、元大證券董事賀鳴珩。（圖／王永泰攝）

張錫則認為，保守型投資人與退休族較適合存金融股領配息，年輕族群可用時間本錢與低資金練習投資，先挑選ＥＴＦ與股票型基金，考慮５Ｇ與高股息等主題，並從其成分股學習挑選產業標的，「好公司的股價多半偏貴，年輕族群可分批進場，或採零股交易。」

盤中零股交易開辦3個多月來，以21至30歲年輕投資人最為踴躍。圖為有飆股女王之稱的林恩如開課傳授買股認知與風險。（圖／翻攝自林恩如臉書）

闖蕩台股邁入第25年、有「飆股女王」封稱的林恩如投資達人，她認為操作盤中零股交易還是要留意所需支付的手續費、交易稅，避免墊高太多的成本。對小資族年輕投資人族群來說，「可以視為暖身、存錢的概念，但不能拿來頻繁交易。」

至於股、債的資金分配，張錫建議投資人可上網查詢「美國公債十年期利率」，做為調整資金配置的指標，「利率低時，買股票的資金部位可多於債券；當利率到達1.5％時，可開始增加債的比例，超過1.5％時，就要趕緊提高投資債的部位。」

投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫。（圖／馬景平攝）

保守型存股族多會選擇金融類股，台股鼠年封關前，玉山金躍升零股交易量排行榜前十名。圖為玉山銀行板橋分行。（圖／趙世勳攝）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)