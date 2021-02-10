國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，分享對於台灣半導體產業的觀察與2021年展望，他提到SEMI預估2021年全球原始設備製造商的銷售，將再成長10%，突破760億美元，約逾新台幣二兆元，而且除了先進、智慧製造，業界也正積極面對電、水和廢棄物問題，綠色製造有機會成為台灣未來的競爭力。

台美半導體供應鏈合作前景圓桌視訊會議，2月5日在經濟部第一會議室舉行，邀集國內半導體界產研單位及美方重量級官員參加，雙方共逾百人參加，包括美國在台協會〈AIT〉處長酈英傑（Brent Christensen）、前TSIA理事長盧超群、聯電財務長劉啟東、瑞昱副總經理黃依瑋，以及SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸等人皆出席會議。

以下為本刊採訪SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，藉由其長期參與半導體業者發展，分享產業現況與趨勢的觀察。

2020年台灣半導體產業氣勢如虹，成為全球舉足輕重的產業聚落。2020 年台灣半導體產業產值規模創下新高，躍升全球第二大、突破3兆新台幣，較去年成長20.7%，優於全球平均成長水準。SEMI也預估2021年全球原始設備製造商的銷售將再成長10%，突破760億美元。整體看來，2020年在資料中心、個人電腦、企業數位轉型等應用市場的需求帶動下，半導體逆風成長表現亮眼，成為全球舉足輕重之產業。台灣在晶圓代工、封裝測試產值全球第一，IC 設計全球第二。

其中，台積電5奈米已於2020年第二季量產，2奈米的佈局也已有能見度。 受惠先進封裝需求增長，日月光以超過 21%的市占率穩居全球半導體封測龍頭；聯發科技則成功布局5G中階機種市場，躍居全球第四大IC設計廠，聯詠、瑞昱也擠進 IC 設計廠前十大之列。

美國實施擴張性財政及低利政策，使大量國際資金湧入台股，護國神山台積電股價一路攀升，挑戰700元，加權指數金牛年更有望上看2萬點。（圖／翻攝自奇摩股市）

2020年智慧能源產業由產官學齊頭並進投入，持續朝亞洲綠能發展中心邁進。除了先進製造與智慧製造，台灣半導體產業正積極面對電、水和廢棄物問題，SEMI認為，綠色製造有機會因此成為台灣未來10年、20年的新競爭力。綠電及再生能源也同時是政府近期規畫的六大核心戰略產業之一，已見各大台廠積極響應，加入綠色轉型行列。

2021年新展望，台灣半導體產業前景樂觀，全球車用晶片短缺更顯關鍵地位。SEMI對2021年整體市場前景感到樂觀，主要的市場預測包含GDP、終端電子產品銷售、半導體銷售以及支出都朝向正向成長。

台灣半導體先進製程領先全球，台積電於2021年第一場法說會宣布今年資本支出為250億美元至280億美元，較去年大增 45%到62%以上，預估今年起至 2025年，台積電每年複合成長率將達10-15%。聯發科技也看好2021年仍是營收強勁成長的一年，將持續積極投資技術研發，預計投入約美金30億元的預算，為下一階段的成長建立更多技術資產。

金牛年仍由５Ｇ題材挑大梁，投資人看好的聯發科，在執行長蔡力行（左）力推５Ｇ晶片下，二月初將毫米波的M80晶片（右）送樣給客戶，使產品線更完整。晶片圖（圖／聯發科提供）

智慧能源與綠色轉型為必經之路，預期更多台灣企業投入、共創潔淨未來。綠色能源乃未來驅動經濟發展的新引擎，未來綠電亦將是台灣半導體、電子產業供應鏈打入國際的重要關鍵。

台積電與日月光長期落實綠色轉型，獲得國際組織與投資人肯定。台積電是綠色經濟領頭羊，台積廠區中，製程機台有綠色認證，2020年也跟全球最大風電商沃旭能源簽訂了全球最大綠電購買合約，更成為RE100首家半導體參與公司；日月光重視碳控制，2020年共進行330個節能減碳計劃，節電幅度達該年度總用電量17%、減碳43萬噸，也發行綠色公債投資減碳、循環經濟和水資源管理。

2021年可預期更多供應鍊廠商一同響應，齊力打造綠色生態圈。半導體業正齊心協力，致力打造綠色生態圈。舉例來說，應用材料（Applied Materials）號召加強產業協同合作，從「材料到系統」協助實現具能源效率的人工智慧時代運算，該公司加強現有及新型系統的節能效能，以軟硬體升級的方式減少使用能源及化學物質及無塵室的空間需求。

應用材料公司在新推出的「ecoUP」倡議中，宣布公司的製造系統要達到「3 X 30」的目標，也就是依每片晶圓計算，應用材料公司於2030年之前減少 30% 的同等能源消耗量、減少30%的化學物質消耗量，以及提升30%的產出密度。

而默克集團（Merck KGaA）則透過循環經濟模式做到減少廢棄物的產生或回收廢棄物，在廢物處理上，納入「Merck waste scorecard（默克廢 棄物評分卡）」設定各類減廢目標，盡可能透過循 環經濟模式做到減少或回收廢棄物的產生，針對不可回收的廢棄物也會審慎處理，以降低對生態的衝擊。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)