總統府9日公布遴聘資政26人、國策顧問76人名單，其中，李遠哲、吳澧培未獲續聘，而獨派大老辜寬敏則獲續聘。名單出爐後引起網友熱議，其中對辜寬敏為何仍續聘十分好奇、而對李遠哲為何沒有續任資政，不少網友也爆原因。

總統府發言人張惇涵9日指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，總統這次遴聘資政26人、國策顧問76人，聘期均自110年2月9日起至111年5月19日止。

蔡英文總統第二任期的資政及國策顧問名單出爐後，在PTT上引起網友熱議，有不少網友對辜寬敏仍獲續聘感到好奇，「辜就是給你碗湯去旁邊喝不要鬼叫的概念啊」、「辜寬敏還在？」、「辜寬敏還在欸」、「辜寬敏先前動手術住院，蔡英文去看他握著他的手話家常，兩個人就和好了」、「論台獨份量，辜寬敏份量比另外兩位大多」、「辜寬敏怎麼還在名單內？」

至於李遠哲未獲續聘，也引起網友關注，更有網友指出李遠哲沒有獲得續聘的原因，「不續聘李遠哲，是因怕聘了他退回聘書，上次流出的機密載明的，吳澧培是自己退回聘書，自然不會再聘」。另有網友說，「李記得也有逼宮，我是覺得剛好而已啦」、「有了吳的前例，所以會怕聘了李又被退聘書」、「不聘李吳，純粹是李吳也不想，無關秋後算帳」、「李吳不想無誤」、「是李與吳表明不想再連任資政吧」。

(中時新聞網)