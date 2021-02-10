小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（10日）新聞重點。

【1】蔡英文向對岸喊話 兩岸和平關鍵鑰匙在大陸

拜登政府呼籲兩岸對話，蔡英文總統在農曆新年前，召開國安高層會議後，發表公開談話，她強調，兩岸和平關鍵的鑰匙在中國手上，也祝福對岸人民新春安康，也希望促成兩岸和平穩定。

【2】勞動基金炒股案偵結 起訴12人 檢求重刑！勞金局長降調 游迺文遭羈押免職

台北地檢署8日偵結勞動基金炒股案，檢方認定勞金局前國內投資組長游迺文，與寶佳資產執行長唐楚烈、投資交易室主管邱裕元利用勞動基金炒作遠東百貨股票，造成勞動基金2500餘萬元虧損；寶佳、嘉源更因炒作及圖利行為，不法獲利4.5億元，依貪汙、圖利、特別背信、操縱股價等罪，起訴游等12人，並請求法院對游、唐、邱等3人從重量刑。游等5名在押被告昨移審，北院裁定游羈押，唐1000萬交保，另3人500萬交保。

【3】洪奇昌籲兩岸對話 符合美中台利益

拜登新團隊成員到位，前海基會董事長、現任台灣產經建研社理事長洪奇昌昨表示，過去30年來兩岸在產業上建立良好供應鏈，即使民進黨上台，兩岸經貿互動去年仍首次破2000億美元。他呼籲兩岸應尋求對話，在拜登上台之際，建立最符合美中台三邊利益的關係。

【4】大雪山奇景 雲海美如畫

擁有「台中之肺」美名的中央公園種植萬棵原生樹木，宛如隱身都市中的森林祕境，讓民眾大口呼吸新鮮空氣。園內彩色迷宮及最美便利商店都是打卡熱點，縱向串聯南北園區共2.5公里長的休閒、親子、運動三大特色步道，相當適合帶家人春遊；超唯美的「抹茶湖」可眺望科湳愛琴橋，享受浪漫迷人氛圍，更是情侶漫步首選地點。

【5】華仔直播搶攻賀歲票倉

59歲的劉德華（華仔）對私生活低調，從沒開過社交平台帳號，為宣傳主演大陸賀歲片電影《人潮洶湧》加入抖音，不到1天吸引數千萬粉絲關注。日前直播中，華仔還首度透露不辦婚禮的原因，「我擔心萬一辦婚宴，結果漏請任何一位好朋友，這樣會讓朋友感到不開心，乾脆一個都不請，也不宴客」。

(中時新聞網)