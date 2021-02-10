小年夜起爽休七天！一名網友表示，以往都是從除夕才開始休年假，但今年怎麼從小年夜就開始放假，讓他相當好奇背後原因，貼文引起網友討論，不少人點出關鍵，交通部怕被罵，提早放假可以分散車潮，給你當聰明用路人的機會。

一名網友昨在PTT上發文表示，2月10日又不是除夕，為什麼要放假？以前不都是除夕才開始放年假嗎？而且就算是除夕前放假，多半都是因為遇到周六或周日，可10日明明是周三卻放假，到底為什麼啊？

貼文引起網友討論，「讓你提早返鄉分散車潮」、「緩解交通」、「給你當聰明用路人機會」、「 給你一天打掃拆春聯貼春聯不好嗎？」不過也有人認為「先休假後補班沒必要」，「超無聊！放7天就不要補了啦」、「覺得怪，幹嘛特地移一天」、「真的很怪，完全不合理。還特地挪到20日上班，根本脫褲子ＸＸ」。

而先前也有網友在PTT上發文質疑，以前都是除夕才開始休年假，為什麼今年從小年夜就開始休假呢？然後要求民眾20日（周六）去補班，這樣不就是強迫補班休假？引起網友熱議，「覺得就過年固定放七天不就好了，硬是要調假補上班課」、「中間缺一天補起來還好說，補前面湊成七天要補班課是ＸＸ」。

當時也有網友出面緩頰「大多數人還是會回鄉過年吃除夕，但考量運輸堵塞問題，與其想怎麼控管車流量，其實提前放假讓返鄉車潮有彈性」、「這108年做的決議，以後春節至少都7天，調假會常態了」。

過去年假都是從除夕才開始休，但也因此導致國內交通塞爆，為緩解車潮、方便民眾返鄉，行政院在2020年1月9日宣布，根據2019年4月修正的《政府機關調整上班日期處理要點》，往後每年的年假，都從小年夜開始放，至少7天，希望提前放假能紓解國道、鐵路返鄉壓力。

(中時新聞網)