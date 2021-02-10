中國-世衛組織新冠溯源研究聯合專家組2月9日首度公布調查結果

好幾個月來，北京不斷抗拒世界衛生組織（WHO）專家入境，追查新冠肺炎疫情的起源，擔心這類調查可能引發他們最初處理疫情不當的關注。

然而，《紐約時報》（The New York Times）9日指出，在全球騷動後，中方最後軟化，讓14位科學家組成的小組進入武漢，利用為期12天探訪實驗室，疾病控制中心和華南海鮮批發市場。

然而，經過調查後，這些WHO周二並沒有輕蔑，反倒讚揚中方官員，並支持包括一些爭議部分的關鍵說法。

分析指出，WHO團隊為中方官員的說法敞開大門，說新冠病毒有可能透過進口冷凍海鮮傳到人類身上。然而，這說法幾乎沒有獲得中國以外科學家的附和。此外，這些專家保證，要調查有關新冠肺炎2019年底在武漢爆發前，可能已在中國以外地方出現的報告，而這是中方官員長久以來不斷要求的。

WHO新冠溯源研究聯合專家組的荷蘭病毒學家吉柏曼斯（Marion Koopmans）在長達3小時的武漢記者會中說，「無論較早在甚麼地方傳播，我們真的都應該找出證據」。不過，部分科學家擔心，把焦點轉移到其他國家，可能導致調查失焦。

(中時新聞網)