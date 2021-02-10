今天小年夜鋒面報到，午後轉為陣雨、雷雨天氣，晚起全台有較大雨勢及局部大雨，氣象專家吳德榮表示，除夕下午鋒面通過後，中南部天氣好轉，初一至初五白天受東北季風影響，北部濕涼，中南部舒適早晚微冷，初五晚上起冷空氣前緣抵達，強度可能為寒流等級，北部、東半部局部雨，初六開工日寒流南下，氣溫驟降至10度以下，天氣寒冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天小年夜(10日)鋒面逐漸接近，全台降雨機率越晚越高，各地氣溫，北部15至23度、中部14至26度、南部15至27度、東部15至26度。今晚至除夕(11日)中午鋒面的對流雲系移入，全台有較大雨勢，除夕下午對流雲系通過後，中南部天氣先好轉，北部、東半部仍有局部雨，氣溫略降。

吳德榮說，初一(12日)至初五(16日)白天都受到東北季風影響，初一、初二北部、東半部偶有局部短暫雨，感受濕涼，中南部晴時多雲，早晚微冷。初三至初五白天水氣減少，北部多雲時晴，中南部仍為好天氣，白天舒適早晚涼，北海岸、北部東側山區及東半部偶有短暫雨。

吳德榮說，初五(16日)晚上起有一波強冷空氣前緣抵達，歐洲模式(ECMWF)模擬強度為10度以下的寒流等級，另一歐洲模式(GFS)則預測是強烈大陸冷氣團，屆時北部、東半部晚上有局部雨，初六開工日(17日)寒流南下，氣溫驟降、天氣寒冷。不過模式模擬時間越久，不確定性愈大，還需持續觀察。

(中時 )