香港女星朱茵以《射鵰英雄傳》的黃蓉打開知名度，並以《西遊記》中飾演「紫霞仙子」穩坐性感女神寶座，朱茵近年則以凍齡美貌成為外界焦點，不過身為美魔女的她，其實相當親民，朱茵近日就在網上用濾鏡自曝腫樣，圓臉、雙下巴全都露，網友看了紛紛直呼：「好可愛」。

49歲的朱茵是美魔女一枚，而不吝嗇在網上分享日常的她，日前就在微博玩濾鏡、自曝腫樣，朱茵圓臉、雙下巴和大暴牙全都露，不介意扮醜的朱茵還對著鏡頭做鬼臉，完全不怕女神形象崩壞，朱茵還幽默直呼：「過年了！怎麼可以不胖成2百斤」。

朱茵是演藝圈著名的美魔女。（圖／取材自朱茵微博）

而影片最後朱茵則關掉濾鏡，秒變回俏麗的模樣，頂著俏麗短髮的她，五官立體、精緻，妝容超氣質，完全看不出她已49歲，網友看了都力挺朱茵的神顏：「胖的好可愛呀」、「姐姐好漂亮」、「剛開始嚇死我了」、「迷人的下巴」、「2百斤也很美呀姐姐」、「哈哈變成200金的胖子，依然是那麼美貌，仙子就是仙子。

關掉濾鏡的朱茵，秒變回俏麗的模樣。（圖／取材自朱茵微博）

其實朱茵是演藝圈公認的美魔女，保養有術的她，凍齡顏值和立體五官相當不科學，而朱茵日前則以一身輕便、樸素的打扮現身廣州校園，朱茵一現身就吸引學生圍觀，要一睹大明星的風采，而頂淡妝、臉上沒有太多脂粉的朱茵，舉手投足就滿是天生的明星氣場，不少網友也大讚朱茵超少女，絕對稱得上仙女姐姐。

(中時新聞網)