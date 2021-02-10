無黨籍桃園市議員牛煦庭。（圖／本報系資料照）

無黨籍桃園市議員牛煦庭。（圖／本報系資料照）

中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，8日更宣布將直攻2024年總統大位，引爆熱議、正反意見都有。曾為國民黨籍的現任桃園市議員牛煦庭直言：「要打倒趙哪有這麼簡單？」認為趙不僅是議題操作與論述的專家，更是「衝浪的人」，會在摩擦中馬上調整修正，一遇到問題就立刻處理，反而能開創出一個自己的空間。

牛煦庭今日接受香港媒體《中評社》訪問，談到趙少康重返國民黨直攻2024總統大位，最後會不會泡沫化？牛直言：「要打倒趙哪有這麼簡單？」國民黨2020爭總統候選權時，都被迫關在醬缸裡去玩封閉的遊戲，但現在是議題戰的時代，「打議題、談論述，趙少康會輸嗎？」何況趙除了強大優勢，身邊更有不少名嘴與政治人物。

牛煦庭以「衝浪的人」形容趙少康，針對其近來引發的爭議，牛認為趙甫回國民黨摩擦在所難免，但趙會馬上修正，就像遇到大浪立刻調整一樣，若過程中沒有磨合好就說出來，問題也就迎刃而解了。牛分析，趙「邊戰邊調整」的策略跳脫藍營窠臼，一改保守被動採積極主動打法，這不僅是引領新路線，更可謂是「順應民意」的展現。

至於趙少康為何不斷拋議題？牛煦庭指出，無黨籍高雄市議員黃捷罷免案讓趙充分認識到時代的變化；國民黨政治人物向來顧慮非常多，但像趙這樣每天不斷攻防，甚至每小時都在攻防，一遇到錯誤馬上修正與調整，既沒有抱殘守缺更沒有隱匿資訊、遮遮掩掩，這是數位資訊時代的風潮，趙也會在此精神下順著修正自己的打法。

(中時新聞網)