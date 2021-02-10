美國上屆國會未能通過香港庇護法案，在新任美國國務卿布林肯多次表示願接納港人下，多名參議員今天重提法案，盼助曾參與和平抗爭、畏懼迫害的港人在美取得難民身分。

中國去年6月實施國安法，加大打壓香港力道，美國國會議員當時相繼提出2部法案，要提供逃離壓迫的港人庇護，包含「香港人民自由和選擇法案」（Hong Kong People's Freedom and Choice Act）與「香港避風港法案」（Hong Kong Safe Harbor Act）。

但共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）去年12月以法案恐降低美國難民門檻，讓中國間諜湧入為由，在上屆國會結束前阻擋最有望獲兩院通過的「香港人民自由和選擇法案」。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）今天連同民主黨籍參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）等11名跨黨派參議員，重新提出「香港避風港法案」。

法案明定，曾因和平表達政治立場或參與政治活動，對遭受迫害有合理恐懼，或是曾因和平行為遭起訴、拘禁或定罪的香港居民及其配偶、子女與父母，美國國務卿應將他們列為「特別人道關切的第2類難民優先處理類別」。

美國目前對海外難民有3類優先處理類別，第1類是面臨高度安全擔憂的個案，第2類是美國特別人道關切群體個案，第3類為家庭團聚個案。符合優先處理類別條件的難民申請人有機會與移民局官員面談，但不保證申請會被接受。

為了避免排擠現象，法案把依本法條例取得難民身分的外國人士，排除在美國每年移民、難民限額之外。

此外，考量中國報復可能性，法案也明定，因為向美國政府提出難民申請，導致公民身分、國籍或是居留權遭撤銷者，將被視為因政治立場受迫害的個案，申請資格不會受影響。法案設有5年落日條款。

由於新任國務卿布林肯（Antony Blinken）不只一次表示，在中國打壓香港之際，美國應收留逃離壓迫的港人。法案若獲國會通過，美國行政部門有望在未來收容更多港人。

盧比歐說，中國加強對香港的箝制，瞄準泛民派領袖與社運人士，前香港眾志成員黃之鋒、周庭等人都僅因行使基本權利就遭監禁。他強調：「美國必須竭盡所能，幫助這些勇敢捍衛他們所愛城市的港人，保護他們不受中國迫害，並為他們敞開大門。」

(中央社)