指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布最新季度調整，台股在全球標準型指數增加南電，刪除佳格1檔；全球小型指數則增加佳格1檔，剔除南電。

統計本次MSCI調整，整體變化不大，台股在全球標準型指數成分股增1減1，南電從小型股轉入全球標準指數成分股，全球標準型指數剔除佳格1檔；台股在全球小型指數同為增1減1，新增佳格1檔，剔除南電1檔。

MSCI每年在2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，最新調整結果將於2月26日收盤後生效。（編輯：潘羿菁）1100210

(中央社)