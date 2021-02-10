農曆春節禁忌多，今天小年夜，也有3大禁忌，若不小心做了恐會窮一整年。民俗專家謝沅瑾表示，這天不宜吵鬧、不搗蒜等，才能讓新的一年諸事順利、過好年，另外，小年夜這天宜剪髮，除讓自己有好氣色外，也有迎接新一年的意思。

據《三立新聞》報導，民俗專家謝沅瑾說，不少民眾祈求新的一年可以更加順利，但小年夜也有相關禁忌，如果不小心犯錯，新的一年恐難以安寧，甚至會又窮又招災，包括不宜吵鬧、不要搗蒜、不殺生。

第一，不宜吵鬧。謝沅瑾表示，小年夜不宜吵鬧，要安靜且盡量早睡，才能保新的一年諸事順利，若是家中有小孩就要更加注意，否則「你吵它一天，它可是會吵你一年。」

第二，不搗蒜。謝沅瑾說，有些地方認為搗蒜會致窮，因此認為在小年夜搗蒜有把家「搗窮」的意思，因此會避免。另外，小年夜也有風神生日的意思，因此也不要舂米，若舂米就是有將風神「搗下」，恐讓未來一年多風災。

第三，不殺生。謝沅瑾指出，過年家家戶戶都會準備豐盛的團圓飯，但小年夜盡量不殺生吃肉，依照傳統習俗要給生靈萬物過好年。

謝沅瑾也進一步分享，若怕除夕當日忙不過來，想提前在小年夜拜拜也可以，只要以中午12點為界，12點以前屬陽可以拜神明，12點以後則是屬陰可祭祖。另外，謝沅瑾表示，小年夜這天剪髮是一個好的選擇，除了有除舊佈新的意義之外，也能讓自己有新的氣色，迎接新的一年。

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(中時新聞網)