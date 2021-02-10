莫德納（Moderna Inc）新冠疫苗

美國莫德納（Moderna Inc）藥廠周二說，已和台灣及哥倫比亞政府達成新冠疫苗採購協議，將提供台灣5百萬劑，並從今年中開始配送。

據路透報導，莫德納說，除了提供台灣5百萬劑疫苗外，也將提供哥倫比亞1千萬劑疫苗。聲明指出，莫德納的新冠疫苗目前在台灣和哥倫比亞尚未獲准使用，該公司將與兩國管理單位合作，在配送前獲得必要的核准。

據稱莫德納新冠疫苗的藥效約達95%，需要在零下20度保存，而零售每劑約50—60美元（近1,400—1700台幣）。

去年12月底台灣說，已同意採購近2,000萬劑新冠肺炎疫苗，其中包括1千萬劑來自英國與瑞典合資的阿斯特捷利康（AstraZeneca Plc），首批將從3月送達，而另外476萬劑將從世衛（WHO）主導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）取得。

事實上，我中央流行疫情指揮中心先前就曾表示，還有500萬劑疫苗正在洽談中。而指揮官陳時中9日晚間在談話節目中被問及，洽談中的500萬劑是否是輝瑞疫苗時，他極力否認，但被問到是否為莫德納時，則笑言，現在幾乎都可以說了，程序都已經完成了。此外，他也透露，目標疫苗數量為3000-3500萬劑，現在已經快穩住3000萬劑了。

另一方面，據路透先前報導，在德國因汽車行業缺貨，而提出買台積電晶片後，台灣經濟部2月5日向德國要求協助取得新冠疫苗，但德方態度低調，避而不談。報導指出，台德以晶片換疫苗的協議恐怕會激怒北京，尤其中方至今仍是德國最大的貿易夥伴，以及龐大的汽車出口市場。

(中時新聞網)