民宿業者辯稱龍王鯛屍體是7年前舊照，卻被網友打臉，指照片中拖鞋為2015年Nike新款。（綠島保育人士提供）

台東蘭嶼驚傳，瀕臨絕種的龍王鯛遭無情獵殺，這種珍稀魚類全台不超過30隻，是公告第2級珍貴稀有野生動物需要保育，5年前有綠島民宿業者獵殺龍王鯛引發公憤，遭批「綠島之恥」，判刑6個月、並科罰金30萬元，新聞喧騰一時，如今竟然又有人獵殺龍王鯛，相當難以置信。

蘭嶼一個社團群組，近日po上2張1名男子和1尾大魚的合照，當地眼尖鄉民發現，這尾大魚疑為瀕臨絕種的龍王鯛，當下立刻下載當證據。該位蘭嶼鄉民痛心表示，不遵守規定，害得不僅是自己，也會害蘭嶼蒙羞，海裡面這麼多魚，偏偏就要打保育的龍王鯛，過年要加菜，也不能隨便亂打魚吧。

2016年綠島「阿憲民宿」老闆陳明憲，獵補龍王鯛後宰殺分屍，照片在網路瘋傳，引爆撻伐。陳一開始還辯稱是7年前的舊照片，但網友卻揪出照片中的拖鞋是2015年新款，Line的截圖還有4G的字樣，灌爆阿憲民宿臉書粉絲頁。

最後慘遭大卸8塊的龍王鯛屍塊在綠島監獄北方的工地挖出，台東地檢署偵辦發現，陳明憲明知俗名龍王鯛的曲紋唇魚是保育動物，仍在2016年5月21日9時許，於綠島帆船鼻及紫坪之間水深約20米海底，以漁槍射擊頭頂上方獵殺，再夥同友人撈上岸。

台東地院審理時，陳明憲辯稱，他有疾病，導致潛水在水深10、20公尺海水中時，會因水壓造成視力較模糊，射殺當下無法判斷，拖上岸才知道打到保育類龍王鯛。但法官調閱陳明憲就醫資料，以及他射殺龍王鯛時僅距離3到4公尺、一槍命中頭部上方面積狹小位置、命中後又曾近距離將魚穿孔，認定視線模糊不足採信。

台東地院認定陳明憲違反野生動物保育法，將他判處有期徒刑6個月，併科罰金30萬元，未宣告緩刑。張姓同夥則判有期徒刑6個月，緩刑3年，向指定政府機關提供80小時義務勞務，並向公庫支付10萬元。目前全案上訴到最高法院審理中。

龍王鯛學名為曲紋唇魚，又稱蘇眉、拿破崙、大片仔，現存於台灣綠島、蘭嶼、墾丁海域，數量不到30隻，農委會在2014年將「曲紋唇魚」列入珍貴稀有保育名錄，絕對禁止獵捕。

(中時新聞網)