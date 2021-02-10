湖人傳奇球星布萊恩特已經離開人世1年多了，大家對於他的思念至今如昔，同時對於當時他遇難事故的調查也持續關注。美國國家運輸安全委員會今日正式宣布布萊恩墜機事故調查結果，飛行員佐巴揚違規飛入厚重雲層，遭遇空間定向力障礙，失去方向感，無法辨別上下，最終導致空難發生。

美國國家運輸安全委員會批評飛行員佐巴揚試圖衝上雲層的決定，稱其違反飛行安全準則，該準則要求在可見天地線和地標的條件下，能夠判明航空器飛行狀態和目視判定方位的飛行，而佐巴揚在直升機墜毀前能夠看到自己要飛到哪裡，飛行時間大約為40分鐘。

美國國家運輸安全委員會主席Robert Sumwalt表示，飛行員佐巴揚當天一直處於目視飛行模式，當他在這種模式下穿入雲層，已經違反飛行安全準則，在雲層中失去空間方向感，這種情況可能發生在低能見度的飛行身上，因為他們無法分辨上下，也無法辨別飛機的傾斜方向。

調查官員認為佐巴揚應該扛起這起事故的主要責任，他們認為飛行員應該清楚天氣不好的情況下飛行的潛在風險，並有很多的機會可以安全著陸，即使是最後幾分鐘，他們也可以利用平時的訓練方法來避免悲劇發生。

調查官員認為布萊恩與飛行員佐巴揚有著很長的合作默契，即便本人不在飛機上，布萊恩也十分信任飛行員搭載他的女兒們。調查報告顯示，布萊恩沒有向佐巴揚施壓要求完成飛行，飛行過程中佐巴揚可能因為彼此之間的信任產生一定的心理壓力。

這起事故最終導致9人失去生命，包括飛行員佐巴楊在內，墜機事件引起了一系列的訴訟案件，布萊恩遺孀瓦妮莎向飛行員和直升機公司提起訴訟，並且狀告洛杉磯警局洩密。

(中時 )