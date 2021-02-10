中廣董事長趙少康1日宣布重返國民黨，8日更宣布將直攻2024年總統大位，強勢表態引爆熱議。自稱在桃園縣政府時期，與時任縣長朱立倫頗有交情的國民黨前桃園市議員閻中傑表示，朱堪稱「政治精算師」，很多事都要算好了才出手，這樣容易錯失先機；這次朱之所以不敢「梭哈」，因為朱看清趙身後還有高雄市前市長韓國瑜等人，貿然對賭風險太大。

閻中傑今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，自己當選過4屆議員，過去與時任桃園縣長的朱立倫有一定交情，他比較能理解朱的性格與想法。閻直言，朱這個人就是玩撲克牌不喜歡「梭哈」，凡事都太過於精算，一定要偷看對手底牌確認自己可以贏才會喊。

閻中傑爆料，趙少康宣布回國民黨前，朱立倫有來桃園跟桃園市議長邱奕勝及地方友人聚餐，當時席開10桌，當天私下問朱是否要選黨主席？朱帶著微笑沒有說不，「那個表情看來就是要選」。閻強調，其實在場每個人都心知肚明，朱要選國民黨下屆黨主席，但在趙大動作回歸後，朱現在的想法是什麼，可能只有他自己才知道；然而，就他對朱的了解，朱最後可能就不跟了，因為對朱而言，「局」已經被破壞了，趙背後的韓國瑜等人，讓朱的對賭風險實在太大。

針對朱立倫的人格特質，閻中傑坦言，朱的態度一直曖曖眛昧，包括洪秀柱2016年選黨主席想「拋磚引玉」，朱就是這樣這個態度，等到洪真的要選了再來「換柱」，結果反而搞得自己票數難看、名聲受損。閻提醒，朱這種精算師個性會錯失許多先機，加上趙少康又態度強勢、動作多，朱恐怕只有繼續挨打的份。

(中時新聞網)