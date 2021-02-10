【愛傳媒葉毓蘭專欄】2月9日凌晨，您有沒有被連續的地震搖晃嚇醒？遵照醫囑早早擺平入睡的我，有！不只被嚇醒，而且還很焦慮得在等國家級地震警報，嗯，等待連環報。

沒想到警報久等不響，半夜被驚醒的我又開始想會不會像921時，警報系統被震壞了？！

沒想到中央氣象局局長鄭明典在他的臉書上貼文解釋：

【警報的發布條件為「當偵測地震預估規模5.0以上，且任一縣市政府所在地預估震度達4級以上」⋯⋯由於宜蘭「預估」震度不到4級，震度很接近4級，誤差並不特別大，所以沒有發布災防告警訊息，而其餘縣市均未達標。】

鄭局長的說法，看似有理，實為託辭。

2月9日凌晨的雙震，第一次（0:56）或許真如鄭明典所說的未達標，但是第二次（0:58）的地震，是淺層地震，雖然規模不過5.7，但是距離宜蘭縣政府較近（47.9公里），深度也淺了許多（23.9公里），在各地引發的搖晃震動時間也很長，為什麼國家級警報沒發，但2月7日凌晨的6.1地震，但是震央距宜蘭縣政府85.1公里，深度有112公里，晃動時間也不長，卻像連珠炮連發十多次警報，把全台吵醒。

太多疑點了，一早許多朋友就紛紛向我反映，希望我能了解。

如果這次的警報不響，真如鄭明典的臉書文所言，純粹是系統預估未達標所致，那麼這個系統真的需要針對民眾對地震的實際感受，進行優化，畢竟過猶不及，都不好；希望不是在7日半夜的警報系統連珠報事件後，檢修後未啟動正常運作所致。

春節將至，頻發的地震難免令人憂心。但是自921地震後全國在抗災防震上做了許多努力，提升了我們防災的能力。

春節連假中，當絕大多數國人都在歡度新年慶團圓時，台灣還有一群人無休，默默的在守護我們的安全。不論是醫護人員、警消，駐守各地的氣象人員，你們都辛苦了。

祈願多災多難的庚子年快快過去，台灣無災無難無恙無患，平安迎接牛年！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)