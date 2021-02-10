【愛傳媒黃珊珊專欄】2月9日是農曆春節前最後一個上班日，也是我主持防疫小組第76次的應變會議。

還記得去年的大年初三，因為疫情開始，我就成立了台北市疫情應變小組，那時從鑽石公主號開始，每天都戰戰兢兢，防疫工作也成了我每天最重要的事。

這一年，除了每個禮拜一、四早上，由市長主持召開北市府疫情指揮中心之外，我每周也會召開應變小組會議，把更多的工作進度和細節列入討論，但我不是一個人，身邊還有衛生局長黃世傑、北市聯醫總院副院長璩大成，以及各個局處同仁，我們是一個團隊。

謝謝黃P的專業、沉穩，還有璩副總的豐富經驗，讓我可以更有信心！

10日就開始放假了，不過還是有很多醫護人員、檢疫所、防疫旅館的服務人員，犧牲過年跟家人團聚的日子，繼續堅守崗位，謝謝有你們的堅持，才能讓台灣人放心、健康的好好過年。

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)