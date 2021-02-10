中廣董事長趙少康2月初宣布回歸國民黨，透露是前高雄市長韓國瑜希望他能爭取國民黨主席，帶領國民黨改革，自己更進一步表態要參選2024總統大選。資深媒體人鄭佩芬直言，趙少康離開政治圈這麼久了，在媒體界也有所成就，為何還要回來？顯然可看出其內心還是無法忘情政治。

鄭佩芬9日在政論節目《突發琪想》上表示，玩政治的人搞久了，真的很難忘情政治世界，即使趙少康離開政治圈許久，並在媒體上有所成就，但仍舊無法忘情，媒體上的成就對趙少康而言，是微不足道的東西。

鄭佩芬表示，趙少康1994年選台北市長，是人生的高峰；接著離開國民黨，成立新黨，那也是趙少康另一階段的全盛時期，可是從那之後，趙少康再也沒參選過任何選舉、也沒回去國民黨，因為那時前總統李登輝還執掌國民黨，李登輝是2000年時才離開，所以那時的趙只能是旁觀者。鄭佩芬因此認為，所以趙少康當然不甘寂寞，雖然手中握有媒體，可對一個政治人物而言，心中還是會有空虛感。

對於趙少康表態要參選國民黨主席和2024總統大選，鄭佩芬分析，國民黨黨主席就是總統選舉當然候選人，無人可與之抗衡，這就是為什麼不管是現任黨主席江啟臣，還是前黨主席朱立倫也好，一直都要選黨主席的原因，因為選上黨主席，就是2024的總統當然候選人，所以趙少康當然想選，只是沒想到黨內竟有些反彈聲音，讓趙選黨主席的計畫不如預期順利，因此趙少康拋出要參選2024總統大選的議題。但鄭佩芬認為，趙一提要選2024總統，有個問題也就會來了，因為他離開國民黨要30年，有人會問「請問這30年，你趙少康替國民黨做了什麼」？

(中時新聞網)