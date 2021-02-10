謝淑薇在澳網女單次輪淘汰安德瑞絲庫精彩畫面

「寶島一姐」謝淑薇今天在澳網女單次輪遭遇前年美網冠軍安德瑞絲庫（Bianca Andreescu），無懼對手最快174公里的強勢發球，一開賽就氣勢如虹連拿4局，全場6度破發成功，以6比3、6比2擊退20歲加拿大女將，生涯第4度挺進澳網女單32強。

安德瑞絲庫世界排名第9，成為謝淑薇生涯拍落的第8位前十好手，也是本屆澳網首位落馬的前8種子。謝淑薇賽後受訪被稱讚又一次拍落世界前十好手，且已35歲還能保持強勁實力，小薇也俏皮做出「噓」的手勢，回說在亞洲通常不會公開講出女士的年齡，「我應該比你說的年輕得多喔！」逗趣妙語引得現場觀眾大笑。

謝淑薇獲勝後露出燦爛笑容，揮手向場邊觀眾致意。（美聯社）

謝淑薇過去僅於前年奧克蘭女網賽遭遇過安德瑞絲庫一次，以兩個3比6落敗。但安德瑞絲庫因新冠疫情已休兵15個月，這次到墨爾本又因教練確診，被隔離14天無法在戶外訓練，也沒打上周的熱身賽，臨場狀態明顯不如以手感著稱的謝淑薇。

開賽後首局謝淑薇就破發成功，第3局安德瑞絲庫還在面臨破發點時要命雙發失誤，讓小薇連保帶破取得4比0領先。隨後安德瑞絲庫逐漸進入狀況，第8局謝淑薇兩個盤末點都沒把握住，讓對手抓住她較弱二發，回破追成3比5。不過第9局謝淑薇奮力纏鬥，不讓對手拉起氣勢，兩度丟士後又逼出盤末點，並以精彩接發球拿下首盤。

20歲的安德瑞絲庫失誤連連，打到露出懷疑人生的表情。（美聯社）

謝淑薇首盤逼出3個破發點都成功把握住，一發進球率56％雖然不高，但一、二發得分率都是穩定的64％。第2盤謝淑薇繼續先下手為強，首局就罕見催出兩記愛司，次局又破掉對手發球局，連破帶保取得3比0領先。

然而在3比1領先的情況下，謝淑薇卻被逼出3個破發點，且一記106公里的發球又被安德瑞絲庫逮中，以正拍加壓直接掃出直線致勝球，讓謝淑薇此役第2度遭到破發。

不過謝淑薇又一次扛住對手反撲，於第6局漂亮回破，第7局又救下兩個破發點，在二度丟士後讓對手回擊掛網，驚險保發取得5比2聽牌優勢。關鍵第8局謝淑薇先逼出兩個賽末點都被守住，但她維持纏鬥特點，二度丟士後精彩切球讓對手上網抽球掛網，最後使安德瑞絲庫發生「再見雙誤」，率先挺進女單32強。

謝淑薇此役16記致勝球雖比對手少了4個，但多變且穩定的打法，14次非受迫性失誤幾乎只有安德瑞絲庫的一半（25次），漂亮勝出。這也是小薇繼2019年再度挺進澳網女單32強，她在墨爾本的最佳成績為2008、2018年兩度打入女單16強，也是台灣球員的澳網紀錄。

(中時 )