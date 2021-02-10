新的一年大家都希望事事順利，每天都有好事發生，星座專家許睿光日前在臉書公布了2021年3次水星逆行的時間，以及有哪些星座會受影響、遭遇危機，而第一次的水星逆行就在過年前後，提醒大家預先準備，避開水星逆行帶來的影響。

許睿光說，水星逆行是現在很紅的話題，當生活、工作遇到不順、諸事不順、交通不順、身體狀況不好等，就會說是水星逆行，而水星逆行代表著情緒、回放和停滯，是反思、調整自己很重要的階段。

許睿光表示，第一次的水星逆行時間落在1月30日至2月21日，正巧是農曆春節前後，逆行在水瓶座，預警星座為水瓶座、金牛座、天蠍座、獅子座，有5大注意事項：第一、電子用品、交通工具的全面檢測，避免意外發生，第二、可能會面臨職場、事業、財務的危機，要注意資金問題，第三，個人生涯可能面臨重大改變，第四，伴侶、合夥關係會有意外變化；健康方面則要注意神經方面的問題與意外受傷。

許睿光說，第二次水逆時間則在5月30日至6月23日，逆行在雙子座，預警星座有雙子座、射手座、雙魚座、處女座，要注意的事情有4個：第一，注意交通、合約、簽約的問題，需更小心謹慎，第二注意人際欺騙、自欺、曖昧、迷惘等人際羅生門事件，第三，年中檢視夢想、計劃與生活目標，進行必要調整；健康則要注意呼吸道丶頭暈、頭痛的問題。

最後，第三次水逆時間則是在9月27日至10月18日，逆行在天秤座，預警星座為天秤座、白羊座、巨蟹座、魔羯座，特別要注意合夥、婚姻方面的問題，以及突如其來的的戀情，可能不是好緣分。還要謹慎處理人際掌控、鬥爭的潛在危險；健康方面可能在腰部、腎臟的問題要多注意。

2021年3次水逆時間出爐，第一次就在農曆春節前後，水瓶座、金牛座、天蠍座、獅子座要注意。(翻攝自youtube)

(中時新聞網)