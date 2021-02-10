盤中零股交易自去年10月26日上路已超過100天，台股自當天起算至今年2月5日農曆鼠年封關，上漲2893.37點，小資族買零股若選對標的，獲利十分可觀。萬寶投顧董事長朱成志建議，小資族若要存股，最好要培養「選股」及「選時」兩大能力。

台股去年10月26日收在12909.03點，至今年2月5日農曆鼠年封關以15802.40點作收，合計上漲2893.37點，短短約100天漲幅達22.41%。

依台灣證券交易所統計資來看來，盤中零股交易最熱門的個股是護國神山台積電，自去年10月26日新台幣450元起算，至今年2月5日農曆鼠年封關632元，大漲182元，漲幅高達40.44%；同一時間，鴻海自80.2元來到113.5元，上漲33.3元，區間漲幅達41.52%，均遠遠超過大盤指數的漲幅。

不過，同樣是盤中零股交易熱門標的的股王大立光，因受到美中貿易戰影響客戶出貨的衝擊，上述期間股價自3195元跌至3050元封關，下跌145元，跌幅4.53%，零股交易的投資人暫時住進「套房」。

盤中零股交易最熱門的金融股玉山金自去年10月26 日的24.95元來到今年2月5日封關的24.1元，小跌0.85元，跌幅3.4%，投資人也是小幅套牢，報酬率並未跟上股市大漲的漲勢。

若是以連動台股密切的指數股票型基金（ETF）來看，盤中零股交易熱門的元大台灣50 ETF，近100天自106.1元漲至封關134.8元，上漲幅度27.04%，則超越大盤漲幅達4.63個百分點。

萬寶投顧董事長朱成志表示，盤中零股交易上路才3個多月，離存股還有相當長時間，不妨設定至少放3年，把持股時間拉長。

朱成志指出，小資族既然要存股，當然要選好的公司，這就是「選股」的能力；但即便投資好公司，還要看股價貴不貴。就算台積電這樣的好公司，當股價創歷史新高之際，並不建議長期投資者買進，可等股價下跌10%至15%再買進。

朱成志說，選股不可能只選台積電一檔，其他績優股跌深也可買進，這就是「選股」之外還要「選時」，小資族存股就該買在相對低點，不要逼自己一定買在最低點，因為沒人知道最低點在哪。

他舉例，即便有股神之稱的巴菲特都無法預測股價最低點，還曾在2020年疫情嚴峻、美股出現前所未有觸動4次熔斷機制的3月，他誤判形勢，竟把持有航空股賣在最低點。

華南投顧董事長儲祥生表示，台積電快速從500多元飆到679元最高點，基本面好卻也有股價偏高的疑慮，未來仍需視英特爾後續釋單狀況而定；尤其是3奈米製程的發展，英特爾須評估自家生產與委由台積電代工的利弊之後，再決定對台積電釋單，這仍是影響股價的重要因素。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，買零股不必跟隨股市波動，可優先考慮大型股，台積電雖然是大熱門、業積好，但這不是第一天才發生的事，而散戶卻是去年才開始追逐台積電，其中不乏投機的心態；因此，小資族存股，透過盤中零股交易買進台積電長期投資，必須逢低買進，不要追高。

黃國偉解釋，畢竟去年是特別的一年，因利率低，所以大量資金自銀行撤出、湧入股市，不斷的推高股價及指數頻頻創高，周轉率也大幅攀升；由於股價起伏太大，小資族存股必須謹慎。（編輯：張良知）1100210

(中央社)