美國影藝學院官方台灣時間10日正式宣布競逐第 93 屆奧斯卡金像獎最佳國際電影（原最佳外語片）初選短名單，其中代表台灣參賽的《陽光普照》不負眾望，擠進前15強，從全球93部電影之中脫穎而出，奪金獎再往前邁進一步。導演鍾孟宏得知好消息後表示：「感謝大家，台灣加油，新年快樂。」

此外，今也公布最佳紀錄長片、紀錄短片、化妝與髮型設計、原創音樂、原創歌曲、動畫短片、實景短片、視覺效果等9個獎項的初選短名單，各列10到15部作品。今年台灣還有短片《箱子》、動畫《山川壯麗》角逐最佳實境短片及最佳動畫短片，可惜皆未能擠進短名單之中。

鍾孟宏執導的《陽光普照》，是繼導演魏德聖《賽德克·巴萊》後，台灣電影暌違9年再度進入最佳國際電影初選短名單。若《陽光普照》入圍最終正式名單中，則是繼1993年《囍宴》、1994年《飲食男女》及2000年《臥虎藏龍》後，相隔21年再度闖進奧斯卡最佳國際電影戰場。

此次名單還有另一部華語片入選，就是香港代表《少年的你》。該片由曾國祥執導，周冬雨和易祥千璽主演，先前則在第39屆香港電影金像獎擒下最佳電影、最佳導演、最佳編劇等8項獎。其他入選電影包括丹麥片《醉好的時光》、法國片《媽咪心風暴》、墨西哥片《流亡雙城》、羅馬尼亞片《一場大火之後》、俄羅斯片《親愛的同志》等。

第93屆奧斯卡金像獎最終名單將於美國時間3月15日公布，頒獎典禮將於4月25日登場。

(中時 )