根據美國媒體報導，灰狼悍將馬利克比斯利去年10月持槍暴力威脅遭到指控，如今被判服刑120天，但馬利克比斯利可以選擇監外工作和家庭監禁，並將在2020-21賽季結束後服刑。

馬利克比斯利律師哈尼在聲明中表示，我們對這個判決結果感到滿意，它允許比斯利繼續他的工作，這會激勵他變成一個更好的人，在生活中做出更好的選擇。

此外，2020年9月，警方在位於明尼蘇達州普利茅斯的家中拘捕比斯利，原因是持有大麻和接受藏匿贓物。據了解，比斯利的毒品重罪指控被撤銷，持槍暴力威脅指控將在緩刑期滿後減為輕罪。

馬利克比斯利是2016年首輪19號選秀，職業生涯前3個半賽季效力於金塊隊，上季交易截止日之前被送至灰狼隊，季前與灰狼簽下4年6000萬美元的續約。

本季至今，馬利克比斯利在灰狼的表現可圈可點，24場比賽場均20.5分、5.2籃板、2.5助攻的數據。

(中時 )